Sekretariat des Pacific Islands Forums und FIFA setzen Klimapartnerschaft in die Tat um

FIFA-Präsident Gianni Infantino und PIF-Generalsekretär Henry Puna hatten dazu im April auf dem FIFA-Kongress in Doha (Katar) eine Absichtserklärung für zwei Jahre unterzeichnet. Die Absichtserklärung konzentriert sich auf die Nutzung der Fussballdiplomatie zur Aufklärung und Sensibilisierung für Klimawandel und Katastrophenresilienz. Sie zielt auch darauf ab, vorhandene Infrastruktur zu verbessern und katastrophensicherer zu machen, sich auf eine klimaresistente Fussballentwicklung zu konzentrieren und Finanzmittel für den Katastrophenschutz in der Region zu mobilisieren, einschließlich der Unterstützung für den Pacific Resilience Facility Fund .

Nach den Worten von Generalsekretär Puna ist der Umsetzungsplan ein Beweis für die Menschen und die Gemeinden in der Pazifikregion, dass FIFA und PIFS es ernst meinen mit der Bewältigung der Klimakrise in der Region und der Stärkung der Resilienz gefährdeter Gemeinden.

"In der Pazifikregion ist man sich bewusst, dass 2022 ein entscheidendes Jahr für dringende und starke Klimaschutzmaßnahmen ist, in dem Zusagen und Verpflichtungen in die Tat umgesetzt werden müssen", sagte Generalsekretär Puna. "Dies ist die Kernbotschaft, die die Pazifikregion im Vorfeld der UN-Klimakonferenz im November 2022 (COP 27) in Sharm El-Sheikh (Ägypten) an die internationale Gemeinschaft richten wird. Auf der COP 27 muss die Umsetzung erfolgen."