Große Fortschritte bei der Nachhaltigkeitsstrategie für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™

Die Nachhaltigkeit steht seit Anfang an im Zentrum der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™, da die Vorbereitung und Durchführung einer Sportgroßveranstaltung langfristig sehr viel bewirken können, indem sie für die kommenden Generationen ein ökologischeres und gerechteres Umfeld schaffen. Der Nachhaltigkeitszwischenbericht zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ ist ab sofort online zugänglich und wird laufend aktualisiert, was in der Turniergeschichte eine Premiere ist. Dank diesem neuen Format können die FIFA, der Oberste Rat für Organisation und Nachhaltigkeit sowie die FIFA World Cup Qatar 2022 LLC (Q22) alle Interessengruppen fortlaufend über den Stand, die Fortschritte und die Erfolge bei der Nachhaltigkeitsstrategie für das Turnier informieren. Der Online-Nachhaltigkeitszwischenbericht wird regelmäßig aktualisiert und ersetzt den Ende 2020 veröffentlichten Bericht.