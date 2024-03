FIFA Grüne Karte für den Planeten

Am 5. Juni 2022 präsentierte FIFA-Präsident Gianni Infantino in einer Videoansprache mit der „Grünen Karte für den Planeten“ im Hinblick auf die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ eine neue Initiative, um die Öffentlichkeit noch stärker für den Umweltschutz zu sensibilisieren. Lanciert wurde die Initiative am Weltumwelttag, mit dem die Vereinten Nationen (UNO) das Bewusstsein und Massnahmen für dieses wichtige Thema fördern wollte.