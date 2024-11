Unternehmerinnen in der digitalen Wirtschaft profitieren vom Nachhaltigkeitsfonds der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™

Der WEIDE-Fonds (Women Exporters in the Digital Economy) profitiert von bedeutenden Investitionen

In Zusammenarbeit mit der WTO und dem Internationalen Handelszentrum (ITC) wird die FIFA den WEIDE-Fonds (Women Exporters in the Digital Economy) unterstützen, der Unternehmerinnen wirtschaftlich stärken will, indem ihnen durch Digitalisierung der Zugang zu globalen Wertschöpfungsketten erleichtert wird.