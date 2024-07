Jugend Tschads entdeckt Football For Schools

Das Programm Football for Schools wurde am 11., 12. und 13. Mai im Tschad eingeführt

120 Schüler und 46 Ausbilder ließen sich das Ereignis nicht entgehen

100 Schulen im Tschad nehmen an dem Programm teil

Nach Stationen in Asien (Usbekistan) und Europa (Lettland) ist Football For Schools zurück in Afrika. Der Tschad ist das erste Land der UNIFFAC (Union der Fussballverbände Zentralafrikas), das dem Programm beitritt. Ziel ist, Jungen und Mädchen auf der ganzen Welt den Zugang zum Fussball zu erleichtern, indem Fussballaktivitäten in den Schulalltag eingebaut werden.

46 Pädagogen aus 20 der 23 Provinzen des Landes kamen in N'Djamena, der Hauptstadt des Tschad, zusammen, um 72 Stunden lang sowohl theoretisch als auch praktisch ausgebildet zu werden. Einige reisten über 1000 Kilometer, um bei diesem so wichtigen Termin für die Zukunft einiger tschadischer Jugendlicher dabei zu sein. Diese Erzieher und Ausbilder, die zugleich Sportlehrer sind, sollen das Programm in ihren jeweiligen Regionen einführen.

"Die Sportlehrer, die an diesem Kurs teilgenommen haben, waren wirklich motiviert und engagiert. Wir sind zuversichtlich, dass sie jetzt mit den Schulungen beginnen werden, um das Programm nach und nach auf das ganze Land auszuweiten", erklärte Alberto Giacomini, Berater, Experte und Trainer bei Football For Schools. "Potenziell kann das Programm eine große Wirkung im Tschad haben, insbesondere in den abgelegensten Regionen, die mit vielen Herausforderungen konfrontiert sind."

59 tschadische Schulen im ganzen Land haben bereits geplant, F4S in ihr Bildungssystem einzubinden. Diese Zahl soll sich in einigen Monaten verdoppeln, sodass Tausende tschadische Jungen und Mädchen in den vollen Genuss dieses Projekts kommen: Sie sollen mit der Philosophie des Fussballs vertraut gemacht werden, während ihnen gleichzeitig soziale Kompetenzen und grundlegende Werte des Lebens vermittelt werden: Respekt, Akzeptanz, Rücksichtnahme, Offenheit, gegenseitige Hilfe, Solidarität, Zuhören.

"Durch dieses Programm sehe ich eine vielversprechende Zukunft für den Tschad, der sich im Fussball nur schwer behaupten kann", freute sich MbaikaraNangyo, Generalsekretär des Normalisierungsausschusses des Tschadischen Fussballverbands. "Es ist die erste Initiative dieser Art in unserem Land, und ich begrüße sie."

Nangyo nahm am 13. Mai gemeinsam mit FatimataSidibé, der Direktorin von Football For Schools, MahamatSéïd Farah, dem Generalsekretär des tschadischen Ministeriums für Bildung und Bürgerförderung, und TadioGali, dem Inspektor für Sport und Freizeit, am offiziellen Start des Programms teil.

Die Kinder erhielten auch die Bücher Bouba und Zaza aus der von der UNESCO herausgegebenen Reihe Kulturen der Kindheit über die Leidenschaft für den Fussball

Doch die Stars des Tages waren natürlich die Kinder selbst. Mehr als 120 Schülerinnen und Schüler nahmen an den Festivitäten teil, die in der Fussballschule von Milezi, einer echten Talentschmiede, bei Sonnenschein und lernfreundlicher Atmosphäre stattfanden. Wettkämpfe, Spiele und Übungen bestimmten den Rhythmus dieses historischen Tages für den Tschad. Die jungen Menschen waren begierig darauf, die Grundlagen des beliebtesten Sports der Welt zu erlernen.

Dank F4S wird der Fussball weiter an Popularität gewinnen. Nach diesem schönen Zwischenstopp im Tschad fliegt Football For Schools weiter in die Karibik, um auch dort Schulkinder zu treffen und zukünftige Gewinner zu entdecken.