Football for Schools unterstützt den sozialen und sportlichen Wandel im Nahen Osten

Das Programm Football for Schools wurde im Februar in Kuwait, Bahrain und dann im Oman gestartet

Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 hatte starke Auswirkungen auf die Länder der Region.

Große Begeisterung bei Frauen auf Lehrerseite und bei Mädchen auf Schülerseite

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 hat nicht nur das Gastgeberland Katar beflügelt, wie der Gewinn des AFC Asian Cup beweist, sondern auch eine ganze Region, die sich das Erbe der Fussballweltmeisterschaft teilt. Die Auftaktveranstaltungen des Programms "Football for Schools" in Kuwait, Bahrain und Oman in diesem Februar waren ein weiterer Beweis dafür.

Früher wurde Fussball in diesen Ländern aus vorwiegend kulturellen Gründen fast ausschließlich von Männern gespielt. So wäre es noch vor einigen Jahren kaum vorstellbar gewesen, dass Frauen die Berufung oder auch nur die Lust haben, Kindern die Grundlagen dieses Sports zu vermitteln. Aber die Zeiten haben sich geändert, und es gab diese Weltmeisterschaft, die alle erobert hat: Männer und Frauen, Jungen und Mädchen. Und von dieser Entwicklung war F4S in den letzten Wochen sowohl Zuschauer als auch Akteur.

Football for Schools in Kuwait Previous 01 / 08 FIFA Football 4 Schools - Kuwait 02 / 08 FIFA Football 4 Schools - Kuwait 03 / 08 FIFA Football 4 Schools - Kuwait 04 / 08 FIFA Football 4 Schools - Kuwait 05 / 08 FIFA Football 4 Schools - Kuwait 06 / 08 FIFA Football 4 Schools - Kuwait 07 / 08 FIFA Football 4 Schools - Kuwait 08 / 08 FIFA Football 4 Schools - Kuwait Next

Football for Schools, das bereits in mehr als der Hälfte der FIFA-Mitgliedsverbände eingeführt wurde, soll den Zugang zum Fussball für alle, insbesondere für Mädchen, erleichtern und gleichzeitig das Bildungssystem durch die Werte des Sports stärken. Die Umsetzung des Programms in jedem Land besteht aus einem zweitägigen Schulungsseminar für Pädagogen und einem Einführungstag, an dem die Schüler, die Zielgruppe des Projekts, teilnehmen. Und ob in Kuwait, Bahrain oder Oman, sowohl die Frauen - auf Seiten der Lehrer - als auch die Mädchen - auf Seiten der Kinder - waren anwesend.

"Es macht mich sehr stolz, an dieser Initiative teilzunehmen, die vor allem die Inklusion, den Sportsgeist und die Liebe zum Sport fördert", freut sich Frau Mais, eine Lehrerin in Kuwait. "Als Sportlehrerin bietet dieses Programm die Möglichkeit, innovative Unterrichtstechniken und -strategien zu erlernen, so dass sich die Schülerinnen und Schüler stärker eingebunden fühlen."

Football for Schools Bahrain Previous 01 / 11 Football for Schools in Bahrain 02 / 11 FIFA Football 4 Schools - Bahrain 03 / 11 FIFA Football 4 Schools - Bahrain 04 / 11 FIFA Football 4 Schools - Bahrain 05 / 11 FIFA Football 4 Schools - Bahrain 06 / 11 FIFA Football 4 Schools - Bahrain 07 / 11 FIFA Football 4 Schools - Bahrain 08 / 11 FIFA Football 4 Schools - Bahrain 09 / 11 FIFA Football 4 Schools - Bahrain 10 / 11 FIFA Football 4 Schools - Bahrain 11 / 11 FIFA Football 4 Schools - Bahrain Next

"Was die Schülerinnen und Schüler betrifft, so bietet Football for Schools ihnen über die Fussballkompetenz hinaus ein solidarisches und integratives Umfeld, in dem sich jedes Kind wertgeschätzt und befähigt fühlt", fährt sie fort. "Die Begeisterung und Leidenschaft der Kinder, die durch dieses Programm lernen und wachsen, mitzuerleben, erfüllt mich und motiviert mich, weiterhin zu versuchen, sie in ihrem Leben zu fördern.

Insgesamt 38 Frauen - 19 in Kuwait, 10 in Bahrain und 9 in Oman - nahmen an den Schulungstagen teil und wurden zu "Football for Schools-Botschafterinnen", wie Fatimata Sidibe, die Direktorin des Programms, sie gerne nennt. Botschafterinnen" deshalb, weil diese Frauen - ebenso wie ihre männlichen Kollegen - in den jeweiligen Regionen des Landes, aus dem sie kommen, Football for Schools verkörpern und andere Lehrer in dieser Methode ausbilden werden.

Football for Schools Event in Oman Previous 01 / 08 FIFA Football for Schools in Oman 02 / 08 FIFA Football for Schools in Oman 03 / 08 FIFA Football for Schools in Oman 04 / 08 FIFA Football for Schools in Oman 05 / 08 FIFA Football for Schools in Oman 06 / 08 FIFA Football for Schools in Oman 07 / 08 FIFA Football for Schools in Oman 08 / 08 FIFA Football for Schools in Oman Next

Während Frauen mehr als ein Drittel der Pädagogen stellten, waren Mädchen und Jungen bei den Einführungstagen in Bahrain und im Oman zu gleichen Teilen unter den Schülern vertreten. Nur ein Missgeschick in der Schulplanung verhinderte in Kuwait eine ausgeglichene Schülerzahl.

"Das Football for Schools-Programm wird allen kuwaitischen Kindern zugute kommen", betonte Hissa, die ebenfalls an dem von Antonio Buenaño Sánchez, Manager bei Football for Schools, geleiteten Training teilgenommen hat, "Es wird ihnen das Fußballspielen beibringen oder sie in diesem Sport weiterbilden, In Kuwait wurde beschlossen, das Football for Schools-Programm mit dem FIFA-Talentprogramm zu verknüpfen, das im Rahmen der kürzlich vom kuwaitischen Fußballverband eingeführten Strategie "Vision 2030" entwickelt wurde.

Coachen ist eine Herausforderung, vor allem als Frau in diesem Bereich, aber gerade durch diese Herausforderungen habe ich mich am meisten weiterentwickelt. Ich habe gelernt, wie wichtig Geduld, Kommunikation und Anpassungsfähigkeit sind. Rouba Hafed Professeure d'éducation physique et coach de football au Bahreïn

Er fügte hinzu: "Ich möchte Eltern, Lehrer und Erzieher ausdrücklich dazu ermutigen, ihren Kindern mithilfe dieses Programms und seiner Anwendung Fußball beizubringen. Football for Schools bringt sie nicht nur mit dem Ball am Fuß weiter, sondern vermittelt ihnen auch viele Fähigkeiten, die ihnen im täglichen Leben nützlich sein werden. Als Lehrerin verbessert es nicht nur meine pädagogischen Fähigkeiten, sondern bringt auch gute Laune und Begeisterung zu den Kindern, mit denen ich arbeite."