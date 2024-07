"Football for Schools" eint die Karibik-Region

Seminar zur Vorstellung von "Football for Schools" in Jamaika

Mit dem Ziel, das FIFA-Programm "Football for Schools" in den Blickpunkt zu rücken und voranzutreiben, fand vom 27. bis 29. Mai in Montego Bay (Jamaika) ein Regionalseminar statt. Dabei sollten die Länder der Karibik-Region in informativen Theorie- und Praxiseinheiten zur Teilnahme am Programm motiviert werden.