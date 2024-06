FIFA-Stiftung, AS Rom und Twinning Project feiern erste Studienabschlüsse in Rom

Gemeinsame Initiative der AS Rom und des Twinning Project für Insassinnen und Insassen des Rebibbia-Gefängnisses in Italien

Eine Gruppe von Insassinnen des Rebibbia-Gefängnisses in Rom gehört zu den ersten italienischen Absolventen eines Programms, das mithilfe des Fussballs die Wiedereingliederung von Häftlingen unterstützt. Dank der absolvierten Berufsausbildung können sich die Frauen nach ihrer Entlassung aktiv in ihre Gemeinschaft eingliedern.

Unter dem Dach des Twinning Project, das von der FIFA-Stiftung unterstützt wird, helfen Profifussballklubs und Strafanstalten Häftlingen, sich auf ihre Entlassung vorzubereiten und eine Stelle zu finden, und tragen so dazu bei, die Rückfallquote zu senken.

Das 2018 in Grossbritannien lancierte Projekt, das dem Motto „Sieh niemals auf jemanden herab, es sei denn, du willst ihm aufhelfen.“ folgt, wurde im März dank der Zusammenarbeit mit der AS Rom sowie der finanziellen Unterstützung durch die FIFA-Stiftung auf Italien ausgedehnt.

Trainer der AS Rom geben wöchentlich Kurse für Insassinnen und Insassen des Rebibbia-Gefängnisses und bieten ihnen damit die Möglichkeit, selbst Trainer zu werden. Behandelt werden Themen wie Kommunikation, Reflexion, Teamwork, Planung, Führung, Konfliktlösung sowie physische und psychische Gesundheit.

FIFA-Stiftung, AS Roma und Twinning-Projekt feiern Abschluss des Rom-Jahrgangs

Das Twinning Project startete in Grossbritannien mit einer Partnerschaft zwischen dem staatlichen Justizvollzugs- und Bewährungsdienst und Profifussballklubs, um jedem Gefängnis in England und Wales einen lokalen Profifussballklub zur Seite zu stellen.

Jährlich sollen ungefähr 48 Häftlinge in jedem der 117 Gefängnisse in England und Wales in fussballbezogene Programme integriert werden, bei denen sie ihre psychische und physische Gesundheit stärken und Qualifikationen erwerben können, um ihre Lebens- und Beschäftigungsaussichten nach der Freilassung zu verbessern.