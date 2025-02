FIFA-Baukasten zur weltweiten Unterstützung des Behindertenfussballs

Eine der wichtigsten Aufgaben der FIFA als Weltfussballverband besteht darin, alle in den Fussball zu integrieren , einschliesslich Menschen mit Behinderungen und eingeschränkter Mobilität. Vor diesem Hintergrund hat die FIFA einen umfassenden Leitfaden für den Behindertenfussball veröffentlicht, um dessen Wachstum weltweit zu fördern und mehr Menschen die Möglichkeit zu bieten, an dieser Fussballform teilzunehmen.

Gemäss der Weltgesundheitsorganisation (WHO) leiden 1,3 Milliarden Menschen oder 16 % der Weltbevölkerung an einer Behinderung, Tendenz steigend. Die Teilnahme am Sport fördert die physische Gesundheit, die soziale Inklusion, das mentale Wohlbefinden und die persönliche Entwicklung von Menschen mit Behinderungen. Dennoch sind diese Menschen verglichen mit solchen ohne Behinderungen tendenziell weniger körperlich aktiv. So betätigen sich beispielsweise weniger als 20 % der Menschen mit erworbenen Nervenschädigungen körperlich in dem von der WHO empfohlenen Umfang, während mehr als 50 % der Menschen mit Rückenmarksverletzungen physisch inaktiv sind.