Digitales Bildungsprogramm der FIFA-Stiftung startet in Afrika mit Mauretanien

Es ist der nächste grosse Schritt für das digitale Bildungsprogramm der FIFA-Stiftung : Mit Mauretanien nimmt erstmals ein afrikanisches Land an dieser innovativen Initiative teil, die Schülerinnen und Schülern weltweit nicht nur den Umgang mit Technologie, sondern auch weitere wichtige Fähigkeiten beibringt und so ihre Berufschancen verbessert.

„Mithilfe der einzigartigen Kraft des Fussballs will die FIFA-Stiftung die Entwicklung des Programms weiter vorantreiben, und der Schritt nach Afrika ist in diesem Zusammenhang für uns alle ein ganz besonderer Moment. Zwar ist das Programm noch jung, konnte aber in anderen Ländern bereits erste Erfolge verzeichnen. Sein potenzieller Nutzen für die Kinder in Mauretanien ist enorm, und solche Aussichten sind denn auch der Grund, wieso die FIFA-Stiftung diese Initiative ins Leben gerufen hat.“