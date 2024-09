ASA Foundation schafft mit Hilfe der FIFA-Stiftung "positive Veränderungen" für indonesische Jugendliche

Vor 23 Jahren gründete Lee Hawkins die ASA Foundation als sportbasierte Jugendförderungsakademie für indonesische Straßenkinder. Eine gemeinnützige Organisation, die die Kraft des Sports und des Fussballs nutzt, um Programme mit sozialer Wirkung voranzutreiben, die die Lernfähigkeiten sowie die Gesundheit, die Sicherheit und das Wohlbefinden gefährdeter Jugendlicher und Erwachsener in Entwicklungsländern verbessern.

"Es war eine wunderbare Reise über die letzten 23 Jahre", erzählt Hawkins im Gespräch mit Inside FIFA. "Ich habe die ASA Foundation 2001 in Jakarta als Hobby gegründet. Ich war Trainer beim Southampton Football Club und habe dort auch viele Soft Skills trainiert. Wir führten Trainingskurse für Jungen und Mädchen durch und begannen mit Straßenkindern im Zentrum Jakartas zu arbeiten. Etwa zu dieser Zeit sagte der Landesdirektor von Church World Service (CWS), einer internationalen Nichtregierungsorganisation (NRO), zu mir 'Hey Lee, lass uns gemeinsam ein Fussballprogramm auf die Beine stellen.' Sein Sohn war Kapitän meiner Elitemannschaft, und wir arbeiteten zu dieser Zeit mit vielen Stiftungskindern zusammen, und ich sagte 'Okay, lass uns ein Gesundheits- und Ernährungsprogramm mit deinen Straßenkindern durchführen'", beschreibt er die Anfänge.

Mein Job ist es, Menschen zu helfen. Meine Leidenschaft ist der Sport und der Fussball. Es ist so erfüllend, Fussball und Sport nutzen zu können, um positive soziale Veränderungen herbeizuführen. Ich fühle mich gesegnet, dass ich das tun kann.

Eine lange Reise für Hawkins, dem es seitdem gelungen ist, zahlreiche Programme auf die Beine zu stellen und das Leben so vieler Menschen positiv zu beeinflussen. Unter seiner Federführung entwickelte sich die ASA Foundation zu einer sportbasierten Bildungs- und Empowerment-NRO, die derzeit weltweit mit langfristigen strategischen Partnern als vertrauenswürdige Durchführungsorganisation vor Ort zusammenarbeitet. Einer dieser Partner ist die FIFA-Stiftung.

"Wir arbeiten seit 2018 mit der FIFA-Stiftung an einer Reihe von Programmen zusammen, die von Konfliktlösung über die Prävention von Gewalt gegen Frauen und Mädchen bis hin zu Gesundheit, Ernährung und Hygiene reichen, was eine Art Reaktion auf das COVID-19-Virus war", beschreibt der kreative Innovator.

Das jüngste Programm, das von der FIFA-Stiftung unterstützt wird, zielt darauf ab, behinderte Jugendliche durch die Kraft des Fussballs zu stärken. Bei dieser Initiative geht es nicht alleine um den Fussball, sondern darum Selbstvertrauen aufzubauen und Teamarbeit und Inklusion zu fördern. Jeden Sonntag treffen sich 100 inspirierende junge Sportler – 50 Jungen und 50 Mädchen – in Südjakarta (Indonesien) um Schulungen zu Gesundheit, Wohlbefinden, Lebenskompetenzen und Gleichstellung der Geschlechter zu erhalten.

"Wir haben gerade das allererste Programm für Menschen mit Beeinträchtigungen ins Leben gerufen, und es ist großartig. Wir haben dort 100 Kinder, 50 Jungen und 50 Mädchen. Die Gleichstellung der Geschlechter ist einer unserer Hauptpfeiler. Wir konzentrieren uns bei jedem Programm darauf, dass mindestens 50 Prozent der Teilnehmer Frauen sind. Es ist ein großartiges Programm, das eine enorme Wirkung in den Gemeinden hat", beschreibt Hawkins die Initiative.

Die Trainingseinheiten sind für anderthalb Stunden angesetzt von 8.00 bis 9.30 Uhr - während der kühlsten Zeit des Tages, was für Kinder mit Behinderungen sehr wichtig ist, damit sie nicht von der Hitze beeinträchtigt werden.

"Bevor wir überhaupt mit dieser Sitzung beginnen, planen wir während der Woche die Trainingseinheit und welche Arbeitsstationen wir bereitstellen werden. Wir legen die Struktur des Trainingsprogramms für den jeweiligen Sonntag fest", so der ASA-Gründer, der auf eine über 20-jährige Karriere im Bereich der internationalen Entwicklung zurückblicken kann.

"Wir beginnen mit einem lustigen Aufwärmtraining, das Aerobic mit Musik beinhaltet. Danach teilen wir die Kinder in Gruppen nach Alter, Geschlecht und Art der Behinderung auf, was ebenfalls sehr wichtig ist. Alle Übungen sind auf Spass ausgerichtet, sie sind intuitiv und vermitteln wichtige pädagogische Botschaften. Wir veranstalten auch Kleinfeldspiele, die auf Lebenskompetenzen ausgerichtet sind und Teamwork, Kommunikation, Fairplay, Führung und Organisationsfähigkeiten fördern. Es ist wie ein Zirkeltraining mit verschiedenen Arbeitsstationen und jede Trainingsübung ist auf die Jugendlichen mit einer bestimmten Art von Behinderung zugeschnitten."

Dass die Kinder ein Trainingshirt gestellt bekommen und dieses am Ende des Programms behalten dürfen, ist zusätzliche Motivation, wie Hawkins mit einem Grinsen ergänzt.

Es ist großartig zu sehen, wie die Kinder an dieser körperlichen Aktivität, dem Fussball, teilnehmen, der sie sozial anspricht. Einige der Kinder treiben auch in ihrer Schule nicht viel Sport. Unser Programm trägt wesentlich zu ihrem allgemeinen Wohlbefinden, ihrem Selbstwertgefühl und ihrer körperlichen Entwicklung bei. Ich denke, der Fussball ist eine einzigartige Sprache."

Wir haben an der Schule (SLBN 12 Jakarta), in der wir unser Programm durchführen, große Banner aufgehängt, und alle Kinder und Eltern sehen, dass wir von der FIFA-Stiftung unterstützt werden. Das verschafft uns eine enorme Glaubwürdigkeit und gibt den Kindern die Gewissheit, dass sie Teil der Initiative der FIFA-Stiftung und der Geschichte der FIFA-Stiftung sind. Es ist fantastisch, dass dieses Programm einen positiven sozialen Wandel in diesen Gemeinden und Schulen bewirken kann."