Von FIFA-Stiftung unterstützte Kinder treffen FIFA-Legenden in London

Treffen von Kindern, die bei Bloomsbury Football trainieren, mit vier FIFA-Legenden in London

Gemeinnützige Kinderfussball-Organisation: Programm für 5000 junge Menschen pro Woche unabhängig von Fussballfähigkeiten und finanziellen Möglichkeiten

Eine Gruppe der Initiative am Montag zu Gast bei The Best FIFA Football Awards™

FIFA-Legenden haben sich mit fussballbegeisterten Kindern getroffen, die dank der Unterstützungsleistungen der FIFA-Stiftung die Chance haben, in London ihr Lieblingsspiel zu spielen.

Der italienische Futsalstar Francesca Mannavola, die ehemalige Spielführerin des italienischen Nationalteams Patrizia Panico, der Vizeweltmeister von 2006 Claude Makélélé und der ehemalige kolumbianische Nationalstürmer Juan Pablo Ángel spielten während einer Trainingseinheit bei Bloomsbury Football mit den Kindern.

Bloomsbury Football ist eine von weltweit 114 Nichtregierungsorganisationen (NGO) die 2023 über das Gemeindeprogramm der FIFA-Stiftung unterstützt wurden. Jede NGO kann sich jährlich um Fördermittel von bis zu USD 30.000 für Projekte mit Fussballbezug bewerben, die auf einen positiven gesellschaftlichen Wandel abzielen.

Bloomsbury Football heisst wöchentlich über 5000 junge Menschen zwischen 18 Monaten und 18 Jahren aus ganz London willkommen. Die gemeinnützige Kinderfussball-Organisation bietet ihnen die Möglichkeit, ihre sozialen und Lebenskompetenzen und gleichzeitig ihre spielerischen Fähigkeiten auszubauen – und zwar unabhängig von spielerischem Potenzial und finanziellen Mitteln.

„Wir müssen Kindern Zugang zum Fussball bieten. Viel braucht es dazu nicht, nämlich einen Platz, Schuhe und einen Ball. Es macht mich glücklich, wenn ich sie so spielen sehe. So habe ich auch einmal angefangen“, erklärt der ehemalige französische Nationalspieler Makélélé. „Ich rate ihnen, nicht an die Zukunft zu denken. Sie sollten immer alles Schritt für Schritt angehen. Die FIFA-Stiftung hilft Kindern zu verstehen, dass sie sich ihren Traum erfüllen können und alles möglich ist.“

„All diese Veranstaltungen sind eine tolle Sache. Jungen und Mädchen haben hier die Chance, über den Fussball lebenswichtige Kompetenzen zu erlernen. Darum geht es“, so Ángel. „Sie haben hier Gelegenheit, Zeit mit ihren Freunden zu verbringen, mit anderen Kindern in Kontakt zu kommen und durch den Sport die Werte zu erlernen, deren Umsetzung im Leben wahrscheinlich von ihnen erwartet wird. Die Eltern müssen unter der Woche arbeiten, daher bietet sich hier die Chance, gemeinsam etwas zu unternehmen. Sie können daraus so viele positive Lehren ziehen.“

Die FIFA-Legenden sahen etwa 50 Jungen (Mitglieder der U-9-, U-10-, U-12- und U-13-Teams von Bloomsbury Football) auf mehreren Spielfeldern im Zentrum von London beim Training zu und mischten dann selbst mit.

„Die Anwesenheit der FIFA-Legenden ist fantastisch, weil sie Vorbilder sind und eine große Rolle beim gesellschaftlichen Engagement des Fussballs spielen“, erklärt Christine Misteli von der FIFA-Stiftung. „Für die Kinder hier geht es darum, sich von den Legenden inspirieren zu lassen und von ihnen zu lernen, auch über den Fussball hinaus. Der Schwerpunkt liegt nicht auf dem technischen Aspekt, sondern auf so grundlegenden Elementen wie Respekt, Teamwork und anderen Werten, die die Legenden ihnen mit auf den Weg geben.“

Eine Gruppe von Kindern, die bei Bloomsbury Football Fussball spielen, wurde auch zur Preisverleihung The Best FIFA Football Awards™ eingeladen, die am Montag in London stattfindet. Bei der jährlich stattfindenden Zeremonie werden die herausragenden Akteure des Fussballs geehrt, und die Kinder werden Gelegenheit haben, einige der grössten Fussballstars der Welt leibhaftig zu sehen.

Für Geschäftsführer Charlie Hyman, der Bloomsbury Football 2018 gegründet hat, ist die Partnerschaft mit der FIFA-Stiftung ungemein wichtig, damit er mit seiner Organisation auch weiterhin im Leben Tausender Kinder durch den Fussball etwas bewirken kann.

„Die fantastische Arbeit, die wir hier leisten, wäre ohne die sehr grosszügige Unterstützung von Organisationen wie der FIFA und anderen gar nicht möglich“, erklärte er. „Wir arbeiten derzeit mit 5000 Kindern pro Woche. Wir planen, in den nächsten fünf Jahren mit 20.000 zu arbeiten. Das ist ein ehrgeiziges Ziel, und um es auch nur annähernd zu erreichen, brauchen wir noch viel mehr grosszügige Unterstützung.“

„Wir sind wirklich dankbar und hoffen, dass wir die Partnerschaft weiter ausbauen können. Die jungen Menschen und ihre Eltern hier sind unglaublich begeistert davon, dass diese Legenden hier sind. Es ist immer toll, wenn wir für unsere grossartige Arbeit Anerkennung bekommen und die Kinder inspirieren können."

Wichtig zu wissen

„Das Gemeindeprogramm der FIFA-Stiftung anerkennt und nutzt das Potenzial des Fussballs, das Leben von Millionen benachteiligter Kinder und Jugendlicher weltweit positiv zu beeinflussen. Neben Gesundheit und Freude bietet der Fussball auch Gemeinschaft und Kameradschaft. Ich freue mich sehr, das Antragsverfahren für dieses wunderbare Programm zu starten. Ich rufe alle in diesem Bereich tätigen Organisationen dazu auf, uns dabei zu helfen, mit dem Fussball wirklich etwas zu bewirken.“ (Mauricio Macri, Vorstandsvorsitzender der FIFA-Stiftung)

Das Programm richtet sich an NGO, die sich mit verschiedenen Initiativen für Gesundheit und Wohlbefinden, eine erstklassige Bildung, die Gleichstellung der Geschlechter, die Bekämpfung von Armut, Gleichberechtigung, Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen, faire Arbeitsbedingungen und wirtschaftliches Wachstum engagieren.