Informatik- und Robotikkurse in Belize dank der Unterstützung durch die FIFA-Stiftung

Einführung von Informatik und Robotik an 40 Schulen in Belize

Start des digitalen Bildungsprogramms der FIFA-Stiftung dank einer gemeinsamen Initiative der FIFA-Stiftung, des Fussballverbands von Belize sowie des Ministeriums für Bildung, Kultur, Wissenschaft und Technologie

Lancierung des Programms auch in Indien, Mauretanien und Paraguay

Im Rahmen ihres sozialen Engagements mithilfe des Fussballs unterstützt die FIFA-Stiftung in Belize ein Programm zur Einführung von Informatik- und Robotikkursen an 40 Grundschulen im ganzen Land. Das digitale Bildungsprogramm der FIFA-Stiftung, das zu einem späteren Zeitpunkt auch in Paraguay (Südamerika), Mauretanien (Afrika) und Indien (Asien) eingeführt wird, unterstreicht den Willen der FIFA, ihre Einnahmen zum langfristigen und weitreichenden Nutzen lokaler und regionaler Gemeinschaften zu investieren.

Das Programm in Belize geht auf eine Grundsatzvereinbarung zurück, die im Juli 2023 mit dem nationalen Ministerium für Bildung, Kultur, Wissenschaft und Technologie sowie dem Fussballverband von Belize (FFB) abgeschlossen wurde. Die FIFA-Stiftung arbeitet bei dieser Initiative mit beiden Organisationen zusammen, ebenso mit der gemeinnützigen Organisation Trust for the Americas, die der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) und Code.org, einem professionellen Lernprogramm, angeschlossen ist.

„Unsere Partnerschaft mit dem Bildungsministerium bei der Lancierung dieses digitalen Bildungsprogramms belegt das Engagement des FFB für eine ganzheitliche Förderung seiner Athleten“, sagte FFB-Präsident Sergio Chuc. „Damit können wir dazu beitragen, die wirtschaftliche Entwicklung von Belize in die Dienstleistungs- und Technologieära zu überführen. Unser nationaler Markt ist zu klein für eine Industrialisierung. Digitale Bildung ist deshalb die Zukunft.“

Das Programm startete vom 22. bis 26. April mit Informatik- und Robotikseminaren in verschiedenen Bezirken von Belize, die Lehrern wertvolle Schulung und Instrumente für einen wirksamen Unterricht boten.

In den nächsten drei Jahren sieht das digitale Bildungsprogramm der FIFA-Stiftung die Einführung von Informatik- und Robotikkursen an 40 Grundschulen in ganz Belize sowie die Ausbildung von bis zu 300 Lehrern in den Fächern Informatik und Robotik vor. Bis zu 10 000 Kinder im Alter zwischen acht und elf Jahren werden in dieser Zeit vom Programm profitieren.

Das Programm fördert die digitalen Kompetenzen sowie Fähigkeiten wie analytisches Denken, Kreativität, Zusammenarbeit und Problemlösung bei schutzbedürftigen Kindern.

„Die FIFA hat eine enorme Verantwortung, die über das Spielfeld hinausgeht, und setzt sich mithilfe des Fussballs in Gemeinden auf der ganzen Welt ein“, betonte der Vorstandsvorsitzende der FIFA-Stiftung, Mauricio Macri. „Diese Initiative zeigt, dass wir weltweit Positives bewirken können. Die Technologie spielt heute in unserem Alltag eine zentrale Rolle, auch im Fussball. Das digitale Bildungsprogramm sorgt dafür, dass diese Kinder nicht zurückgelassen werden.“

Um dem Programm ein unterhaltsames fussballbezogenes Element hinzuzufügen, werden die Teilnehmer auch lernen, wie sie ihre neu erworbenen Fähigkeiten anwenden können, um Roboterprototypen zu entwickeln, die an Spielelementen teilnehmen können, wie z. B. Torhüter, die Elfmeter, Pässe und Schüsse erkennen und vorhersagen können. All dies wird dazu beitragen, die Zahl der Jugendlichen mit relevanten Fähigkeiten für die Beschäftigung erheblich zu erhöhen.