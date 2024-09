Einführung der Geste gegen Rassismus bei der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft™

Zeichen in Form überkreuzter Arme beim Turnier in Kolumbien

Nach einstimmiger Verabschiedung beim 74. FIFA-Kongress am 17. Mai 2024 in Bangkok (Thailand) gehört ein globales Zeichen in Form überkreuzter Arme zur Anzeige rassistischer Vorfälle zum Fussballprotokoll bei der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Kolumbien 2024™.