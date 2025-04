Tori Penso: „Es ist eine unglaubliche Ehre, als Schiedsrichterin für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ nominiert worden zu sein“

Tori Penso hat über die intensive Arbeit und Vorbereitung gesprochen, die in ihre Auswahl als Schiedsrichterin für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 eingeflossen ist, und bezeichnete es als „unglaubliche Ehre“, für die erste Ausgabe des Wettbewerbs mit 32 Mannschaften nominiert zu werden.

„Wir arbeiten mit einem Sprinttrainer an unserem Sprint und unserer Beweglichkeit. Wir arbeiten mit unseren Sporternährungsberatern, einem Sportpsychologen und einem Sportwissenschaftler an unserer körperlichen Vorbereitung, um sicherzustellen, dass wir bereit sind und unser Spiel auf hohem Niveau halten können.

„Wir konzentrieren uns gerade sehr auf unsere Vorbereitung, um sicherzustellen, dass wir für den Anpfiff der FIFA Klub-Weltmeisterschaft in diesem Sommer bereit sind.“

Insgesamt werden 117 Spieloffizielle, darunter 35 Schiedsrichter, 58 Schiedsrichterassistenten und 24 Video-Spieloffizielle, aus 41 FIFA-Mitgliedsverbänden die Partien leiten. Die Klub-Weltmeisterschaft, das inklusivste globale Turnier aller Zeiten, wird vom 14. Juni bis 13. Juli in 11 Austragungsstädten in den Vereinigten Staaten ausgetragen.

Penso, die einzige weibliche Schiedsrichterin im Team, hob die Arbeit hervor, die geleistet wurde, um die Einheitlichkeit des Turniers zu gewährleisten. Die FIFA hat bereits Seminare in Zürich (für UEFA-Schiedsrichter), Buenos Aires (für Concacaf und CONMEBOL) und Doha (CAF, AFC und OFC) abgehalten.

„Für die FIFA hatten wir auch unsere Seminare in Buenos Aires, wo wir als Gruppe gearbeitet haben. Alle Kandidaten konnten teilnehmen, und wir haben an den technischen und physischen Aspekten unseres Spiels sowie an der Psychologie im Zusammenhang mit der Vorbereitung auf ein Ereignis dieser Größenordnung gearbeitet“, erzählte sie.