Spitzenschiedsrichterin und Mutter

Am 7. April wird jeweils zu Ehren der Gründung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Jahr 1948 der Weltgesundheitstag gefeiert. Der Tag beginnt dieses Jahr mit einer Kampagne zum Schutz der Gesundheit von Müttern und Neugeborenen, für eine sichere Schwangerschaft und Entbindung sowie zur Verbesserung der postnatalen Gesundheit.

Andere Schiedsrichterinnen als Vorbild

Zuerst war es ein Hobby, ehe sich mit der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2019™ in Frankreich alles veränderte. „Ich war beeindruckt von den Erfahrungen der anderen Schiedsrichterinnen, da diese auch Mütter und berufstätig waren. Danach setzte ich voll auf die Karte Fussball und wollte bei der nächsten WM ebenfalls dabei sein. Ich hatte es bereits geschafft, nach meinen Schwangerschaften zurückzukehren. Wieso sollte also nicht auch das möglich sein?“

Für Penso ist es enorm wichtig, diese Errungenschaften in den Blickpunkt zu rücken. „Die Anwesenheit meiner Töchter war ein klares Signal an alle Schiedsrichterinnen vor Ort, dass wir an einer unterstützenden und förderlichen Kultur für Frauen bauen. Es ist egal, woher sie kommen. Sie bekommen in jedem Fall die Unterstützung, die sie benötigen, um ihre Ziele zu erreichen. So zeigt die Führung der FIFA, dass Frauen willkommen sind.“