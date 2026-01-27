Aufgebot der Spieloffiziellen für die Halbfinalspiele des ersten FIFA-Meisterpokals der Frauen™

Zwölf Spieloffizielle für die spektakulären Begegnungen am 28. Januar im Brentford-Stadion aufgeboten

Baldige Bekanntgabe der Spieloffiziellen für das Spiel um Platz drei und das Finale

Wettstreit der kontinentalen Klubmeister um den Titel des interkontinentalen Frauenklubmeisters

Kurz vor Beginn der Finalrunde des ersten FIFA-Meisterpokals der Frauen™ hat die FIFA-Schiedsrichterkommission die zwölf Spieloffiziellen für die Halbfinalspiele aufgeboten.

Die packenden Duelle um den Einzug ins Finale gehen am Mittwoch, 28. Januar, im Brentford-Stadion in London über die Bühne. Im ersten Halbfinale um 13:30 Uhr trifft Concacaf-Meister Gotham FC (USA) auf den SC Corinthians (Brasilien), Titelhalter der CONMEBOL Libertadores Femenina. Um 19 Uhr folgt die Begegnung zwischen dem Arsenal Women FC (England), Gewinner der UEFA Women’s Champions League, und ASFAR (Marokko), Sieger der CAF Women’s Champions League 2025.

„Für die aufgebotenen Offiziellen ist die Teilnahme an der Finalrunde dieses wegweisenden neuen Wettbewerbs, bei dem der erste interkontinentale Klubmeister gekürt wird, eine grosse Ehre“, sagte Bibiana Steinhaus-Webb, Leiterin der Frauenabteilung der FIFA-Schiedsrichtersubdivision. „Wir freuen uns auf den Auftritt dieser überaus qualifizierten Spieloffiziellen aus aller Welt, die beste Werbung für den Frauenfussball machen werden.“

Die zwölf Spieloffiziellen für die Halbfinalspiele (vier Schiedsrichterinnen, vier Schiedsrichterassistentinnen und vier Video-Spieloffizielle) stammen aus sieben FIFA-Mitgliedsverbänden und sind unten aufgeführt. 1. Halbfinale

Schiedsrichterin: Tess Olofsson (Schweden) Schiedsrichterassistentinnen: Almira Spahić (Schweden) und Monica Brun Løkkeberg (Norwegen) Vierte Offizielle: Iuliana Demetrescu (Rumänien) Video-Schiedsrichterassistent: Dennis Higler (Niederlande) Assistentin des Video-Schiedsrichterassistenten: Katalin Kulcsár (Ungarn)

2. Halbfinale

Schiedsrichterin: Yoshimi Yamashita (Japan) Schiedsrichterassistentinnen: Makoto Bozono (Japan) und Ikki Chihiro (Japan) Vierte Offizielle: Lara Lee (Australien) Video-Schiedsrichterassistentin: Kate Jacewicz (Australien) Assistentin der Video-Schiedsrichterassistentin: Casey Reibelt (Australien)