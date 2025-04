„Eine zusätzliche Verantwortung“: FIFA veranstaltet Seminare zur Vorbereitung der Schiedsrichter auf die erste FIFA Klub-Weltmeisterschaft™

Das letzte Seminar für FIFA-Schiedsrichter der UEFA fand vom 31. März bis zum 4. April 2025 am FIFA-Sitz in Zürich statt. Ein weiteres erfolgte für FIFA-Schiedsrichter der AFC, der CAF und der OFC vom 2. bis zum 4. Februar in Dubai, während es für FIFA-Schiedsrichter der CONMEBOL und der Concacaf vom 24. bis zum 28. Februar nach Buenos Aires ging.

Er fügte hinzu, dass das Verständnis für das Spiel und die Akteure der Schlüssel zum Erfolg als Schiedsrichter sei. „Wir glauben an unsere Philosophie, an unser Spielverständnis, an unsere Positionierung, an unsere Beobachtungsgabe, an unsere Antizipation und an unsere Kommunikation – all dies sind unverzichtbare Schiedsrichterqualitäten, denn wir müssen die Spieler und Teams verstehen, nicht umgekehrt.“ Gemäss den Änderungen der Spielregeln, die am 1. März 2025 vom International Football Association Board (IFAB) verabschiedet wurden, soll bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft das Zeitspiel durch die Torhüter eingeschränkt werden. Zudem werden Schiedsrichter versuchsweise Bodycams tragen, nachdem der IFAB entsprechende Tests genehmigt hat.