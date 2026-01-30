Schiedsrichter für die Endspiele des FIFA-Meisterpokals der Frauen 2026™ benannt

Die Schiedsrichter für das Spiel um Platz drei und das Finale des FIFA-Meisterpokals der Frauen 2026™, der am Sonntag, dem 1. Februar, im Arsenal Stadium in London stattfinden, stehen fest.

Die folgenden Schiedsrichter wurden ernannt: Spiel um Platz 3: ASFAR gegen Gotham FC – 14:45 Uhr GMT (15:45 Uhr MEZ)

Schiedsrichterin: Edina ALVES (BRA)

Assistentin 1: Neuza BACK (Brasilien)

Assistentin 2: Fabrini COSTA (Brasilien)

Vierte Offizielle: Charly STRAUB (Brasilien)

Video-Assistentin (VAR): Daiane MUNIZ (Brasilien)

Assistentin der VAR: Salomé DI IORIO (Argentinien)

Finale: Arsenal Women FC gegen SC Corinthians – 18:00 Uhr GMT (19:00 Uhr MEZ)

Schiedsrichterin: Katia GARCÍA (Mexiko)

Schiedsrichterassistentin 1: Sandra RAMÍREZ (Mexiko)

Schiedsrichterassistentin 2: Karen DÍAZ (Mexiko)

Vierte Offizielle: Karen HERNÁNDEZ (Mexiko)

Video-Assistentin (VAR): Tatiana GUZMÁN (Nicaragua)

Assistentin VAR: Diana PÉREZ (Mexiko)

Der FIFA-Meisterpokal der Frauen 2026™ markiert einen bahnbrechenden neuen Abschnitt im Frauenfussball, in dem ein Verein zum ersten interkontinentalen Klubmeister der Frauen gekürt wird.