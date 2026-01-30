Schiedsrichter für die Endspiele des FIFA-Meisterpokals der Frauen 2026™ benannt

Die Schiedsrichter für das Spiel um Platz drei und das Finale des FIFA-Meisterpokals der Frauen 2026™, der am Sonntag, dem 1. Februar, im Arsenal Stadium in London stattfinden, stehen fest.
Die folgenden Schiedsrichter wurden ernannt: Spiel um Platz 3: ASFAR gegen Gotham FC – 14:45 Uhr GMT (15:45 Uhr MEZ)
Schiedsrichterin: Edina ALVES (BRA)
Assistentin 1: Neuza BACK (Brasilien)
Assistentin 2: Fabrini COSTA (Brasilien)
Vierte Offizielle: Charly STRAUB (Brasilien)
Video-Assistentin (VAR): Daiane MUNIZ (Brasilien)
Assistentin der VAR: Salomé DI IORIO (Argentinien)
Finale: Arsenal Women FC gegen SC Corinthians – 18:00 Uhr GMT (19:00 Uhr MEZ)
Schiedsrichterin: Katia GARCÍA (Mexiko)
Schiedsrichterassistentin 1: Sandra RAMÍREZ (Mexiko)
Schiedsrichterassistentin 2: Karen DÍAZ (Mexiko)
Vierte Offizielle: Karen HERNÁNDEZ (Mexiko)
Video-Assistentin (VAR): Tatiana GUZMÁN (Nicaragua)
Assistentin VAR: Diana PÉREZ (Mexiko)
Der FIFA-Meisterpokal der Frauen 2026™ markiert einen bahnbrechenden neuen Abschnitt im Frauenfussball, in dem ein Verein zum ersten interkontinentalen Klubmeister der Frauen gekürt wird.
Es sind noch Tickets verfügbar, die Fans die Möglichkeit bieten, Teil eines historischen Moments im Frauenfussball zu sein. Sitzplätze können über FIFA.com/tickets gebucht werden.