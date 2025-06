„Eine neue Erfahrung“: Pierluigi Collina spricht über Neuerungen im Schiedsrichterwesen bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™

Fortschrittliche halbautomatische Abseitserkennung sorgt für schnellere und genauere Entscheidungen

Zuschauer erhalten einen besseren Einblick in die Herausforderungen der Schiedsrichterarbeit

Laut FIFA-Innovationsdirektor Johannes Holzmüller sollen die Neuerungen das Fanerlebnis verbessern

Bei der ersten FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ können sich die Fans auf einige Neuerungen freuen. Dank einer halbautomatischen Technologie zur Abseitserkennung werden Abseitsentscheidungen schneller und genauer. Zudem werden die Schiedsrichter mit Körperkameras ausgestattet, sodass sich die Fans besser in ihre Lage versetzen können. Der Vorsitzende der FIFA-Schiedsrichterkommission, Pierluigi Collina, sagte, dass Letzteres „den Zuschauern helfen wird, zu verstehen, wie schwierig die Arbeit eines Schiedsrichters sein kann”. Insgesamt 117 Spieloffizielle (35 Schiedsrichter, 58 Schiedsrichterassistenten und 24 Video-Schiedsrichterassistenten) aus 41 Mitgliedsverbänden werden die 63 Partien des Turniers leiten. Laut Collina werde die Teilnahme an der ersten Ausgabe des neuen Wettbewerbs eine besondere Bedeutung haben.

„Alle Schiedsrichter und Spieloffiziellen vor Ort sind total begeistert, hier zu sein, weil sie im Grunde Geschichte schreiben werden. Sie sind bei der ersten Auflage dabei, was in Erinnerung bleiben wird. Deshalb sind wir super zufrieden, glücklich und aufgeregt, hier zu sein. Das ist auch eine zusätzliche Motivation, um die bestmögliche Leistung zu bringen“, betonte er.

Eine der wichtigsten Neuerungen ist der Einsatz einer halbautomatischen Technologie zur Abseitserkennung, die bereits beim FIFA-Interkontinental-Pokal 2024™ und bei mehreren Jugendturnieren des Weltverbandes erfolgreich getestet wurde. Bei der FIFA Klub-WM wird eine weiterentwickelte Version davon eingesetzt, damit bei Abseitsentscheidungen so schnell wie möglich Klarheit herrscht.

Neuerungen im Schiedsrichterwesen bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ 02:34

„Wir haben zum Beispiel das Problem, dass der Schiedsrichterassistent in einer Angriffssituation die Fahne unten lassen muss, um den Spielfluss nicht zu stören. Das kann zu einer Torchance führen, weil die Abseitsposition nicht ganz klar ist. Erst am Ende der Aktion wird dann darüber entschieden“, so Collina.

„Manchmal müssen die Spieler 40 Meter sprinten, bevor der Schiedsrichterassistent die Fahne hebt. Dies erhöht natürlich das Verletzungsrisiko der Akteure. Wenn also der Schiedsrichterassistent durch Technologie dabei unterstützt wird, die Fahne bei Bedarf unten zu halten, kann die Abseitsentscheidung schneller getroffen werden. Genau das wollen wir mit dieser weiterentwickelten Version der halbautomatischen Technologie zur Abseitserkennung erreichen.“

Neu ist auch, dass Schiedsrichter Körperkameras tragen sollen, deren Aufnahmen vom exklusiven globalen Übertragungspartner der Klub-WM 2025, DAZN, im Rahmen der Live-Sendungen genutzt werden.

Eines der Hauptziele des Testlaufs: Man will herausfinden, ob die neue Kamera-Perspektive aus der Position des Schiedsrichters das Erlebnis für die Zuschauer am Fernseher und online verbessert. Darüber hinaus wird die FIFA die Erkenntnisse aus dem Turnier nutzen, um Richtlinien für den Einsatz solcher Kameras im Fussball zu erstellen.

„Mit einer am Schiedsrichter befestigten Kamera können die Zuschauer sich besser in seine Lage versetzen und live sehen, was er während des Spiels wahrnimmt“, so Collina.

„Das ist eine neue Erfahrung. Man bekommt einfach ein besseres Verständnis dafür, was ein Schiedsrichter in den verschiedenen Spielphasen sieht. Ausserdem wird den Zuschauern vor Augen geführt, wie schwierig die Aufgabe eines Schiedsrichters ist.“

FIFA-Innovationsdirektor Johannes Holzmüller meinte, dass die Neuerungen dazu dienen, den Fans mehr Spass am Turnier zu bieten. „Um das Fanerlebnis zu verbessern, haben wir in den letzten 18 Monaten an verschiedenen Innovationen gearbeitet“ sagte er. „Jetzt wird all das bei dieser Klub-WM umgesetzt. Ich bin echt gespannt, wie die Fans darauf reagieren werden. Wir sind davon überzeugt, dass wir das Fanerlebnis verbessern werden.“