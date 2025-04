Pierluigi Collina lobt kosmopolitisches Schiedsrichterteam der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™

„Das erste Mal ist etwas, das bleibt. Ich bin überzeugt, dass die FIFA Klub-Weltmeisterschaft für alle 117 aufgebotenen Spieloffiziellen, vor allem für die Neulinge, etwas ganz Besonderes ist, weil sie Fussballgeschichte schreiben werden“, sagte der ehemalige Schiedsrichter, der 1996 beim Olympischen Fussballturnier der Männer sein Debüt auf Elitestufe gefeiert hatte. „Das war mein erstes Mal. Ein anderer unglaublicher Moment in meiner Karriere war natürlich das Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft, das ich 2002 in Yokohama in Japan leiten durfte.“

In seiner aktuellen Funktion hat Pierluigi Collina jedes Spiel des Turniers genau im Blick, angefangen mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem Inter Miami CF und Al Ahly im Hard-Rock-Stadion in Miami bis zum Finale im MetLife-Stadion in New York/New Jersey, in dem der erste wahre Klubweltmeister gekürt wird.„Ich kann es kaum erwarten, bis es losgeht, weil dieses Turnier einfach grossartig ist. 32 Topteams mit Topspieler aus aller Welt. Das wird fantastisch“, so Pierluigi Collina. „Wenn es losgeht, dominiert aber die Arbeit. Das Turnier bedeutet für mich viel Stress, weil die Leistung zählt. Ich will, dass das Schiedsrichterteam der eigentliche Sieger dieses Turniers wird. Jedes Spiel ist für uns deshalb wichtig.“