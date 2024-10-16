Aufgebot der Spieloffiziellen für die FIFA U-17-Weltmeisterschaft Katar 2025™

81 Spieloffizielle aufgeboten: 27 Schiedsrichter und 54 Schiedsrichterassistenten

Fussball-Videounterstützung während des Wettbewerbs

Austragung des Turniers vom 3. bis zum 27. November 2025

Die FIFA-Schiedsrichterkommission hat die Spieloffiziellen bekannt gegeben, die die Spiele der diesjährigen FIFA U-17-Weltmeisterschaft™ leiten werden. Das Turnier, das vom 3. bis zum 27. November in Katar ausgetragen wird, ist die erste U-17-WM mit 48 Teams.

Bei den Spielen dieses historischen Turniers stehen insgesamt 81 Spieloffizielle (27 Schiedsrichter und 54 Schiedsrichterassistenten) aus 35 FIFA-Mitgliedsverbänden im Einsatz.

„Die diesjährige FIFA U-17-Weltmeisterschaft ist ein wegweisendes Turnier mit den Stars von morgen. Ausserdem bietet sie talentierten Spieloffiziellen die einmalige Möglichkeit, ihre Karriere auf einer hochklassigen Bühne voranzutreiben. Für uns ist es zudem eine weitere Gelegenheit, Fussball-Videounterstützung zu testen und weitere Erkenntnisse zu sammeln“, sagte Pierluigi Collina, Vorsitzender der FIFA-Schiedsrichterkommission.

„Wir haben eine Gruppe von Spieloffiziellen ausgewählt, die von dieser neuen Erfahrung profitieren werden und das Potenzial für Einsätze bei weiteren FIFA-Wettbewerben mitbringen. Damit schaffen wir getreu unserem Ziel eine neue Generation hochqualifizierter Schiedsrichter“, betonte FIFA-Schiedsrichterdirektor Massimo Busacca.

