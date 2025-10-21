Aufgebot der Spieloffiziellen für die FIFA Futsal-Frauen-Weltmeisterschaft™

Insgesamt 26 Schiedsrichterinnen und eine Assistenzschiedsrichterin im Einsatz
16 Topteams im Kampf um den WM-Titel
Anpfiff zur FIFA Frauen-Futsal-Weltmeisterschaft™ am 21. November in Pasig City (Philippinen)
Die FIFA-Schiedsrichterkommission hat die Liste der Spieloffiziellen für die erste FIFA Frauen-Futsal-Weltmeisterschaft™ veröffentlicht, die vom 21. November bis zum 7. Dezember 2025 auf den Philippinen ausgetragen wird.
Insgesamt wurden 27 Spieloffizielle ausgewählt: 26 Schiedsrichterinnen und eine Assistenzschiedsrichterin. Die Unparteiischen stammen aus vier Kontinentalverbänden (AFC, Concacaf, CONMEBOL und UEFA) und werden eine zentrale Rolle bei der Durchführung dieses für den Frauenfutsal wegweisenden Turniers spielen.
Die FIFA Frauen-Futsal-Weltmeisterschaft 2025™ ist das erste FIFA-Futsalturnier der Frauen und das erste FIFA-Turnier auf den Philippinen. 16 der weltbesten Futsal-Nationalteams kämpfen in Pasig City in der Hauptstadtregion Manila um die WM-Krone.