Aufgebot der Spieloffiziellen für die FIFA Futsal-Frauen-Weltmeisterschaft™

Insgesamt 26 Schiedsrichterinnen und eine Assistenzschiedsrichterin im Einsatz

16 Topteams im Kampf um den WM-Titel

Anpfiff zur FIFA Frauen-Futsal-Weltmeisterschaft™ am 21. November in Pasig City (Philippinen)

Die FIFA-Schiedsrichterkommission hat die Liste der Spieloffiziellen für die erste FIFA Frauen-Futsal-Weltmeisterschaft™ veröffentlicht, die vom 21. November bis zum 7. Dezember 2025 auf den Philippinen ausgetragen wird.

Insgesamt wurden 27 Spieloffizielle ausgewählt: 26 Schiedsrichterinnen und eine Assistenzschiedsrichterin. Die Unparteiischen stammen aus vier Kontinentalverbänden (AFC, Concacaf, CONMEBOL und UEFA) und werden eine zentrale Rolle bei der Durchführung dieses für den Frauenfutsal wegweisenden Turniers spielen.