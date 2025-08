Aufgebot der Spieloffiziellen für die FIFA U-17-Weltmeisterschaft Indonesien 2023™

„Wir freuen uns auf das erste FIFA-Turnier in Indonesien, das für unsere Schiedsrichter wegweisend ist. Das Schiedsrichterwesen ist Teil unseres Vermächtnisses, das wir mit der U-17-WM für das Land schaffen“, betonte Pierluigi Collina, Vorsitzender der FIFA-Schiedsrichterkommission.

Unter der Leitung der FIFA-Schiedsrichtersubdivision konzentrieren sich die Spieloffiziellen bei ihrer Vorbereitung auf dieses wichtige Jugendturnier insbesondere auf folgende Punkte: Spielverständnis, Teamwork sowie Notwendigkeit, jederzeit am richtigen Ort zu sein und den besten Blickwinkel zu haben, um die richtige Entscheidung zu treffen.

„Nach der erfolgreichen FIFA U-20-Weltmeisterschaft in Argentinien bietet dieses Turnier talentierten FIFA-Spieloffiziellen die Möglichkeit, ihr Talent auf einer internationalen Bühne zu zeigen, während sie einen weiteren wichtigen Karriereschritt machen“, merkte Pierluigi Collina an.

Die FIFA U-17-Weltmeisterschaft Indonesien 2023™ wird vom 10. November bis 2. Dezember 2023 ausgetragen. Die Auslosung fand am 15. September am FIFA-Sitz in Zürich statt.