FIFA-Präsident Gianni Infantino ruft bei Future Investment Initiative dazu auf, in Glück zu investieren

Appell von Gianni Infantino, die Werte des Fussballs, wie Frieden, Einheit, Geschlossenheit und gegenseitiges Verständnis, in den Mittelpunkt zu stellen

Teilnahme des FIFA-Präsidenten an einer Podiumsdiskussion bei der neunten Ausgabe der Future Investment Initiative (FII)

Fussball als Symbol dafür, dass die Gesellschaft auch in Glück investieren muss, so der FIFA-Präsident in seiner Rede in Riad (Saudiarabien)

FIFA-Präsident Gianni Infantino betonte bei einer hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion bei der neunten Ausgabe der Future Investment Initiative (FII) in Riad (Saudiarabien), wie der Fussball als moralischer Kompass der Gesellschaft dienen und den Menschen Freude bereiten könne.

Bei der Diskussion über die Frage, ob die Menschheit in die richtige Richtung geht, wurde Gianni Infantino von Moderator Richard Attias, dem geschäftsführenden Vorstandsvorsitzenden und amtierenden Geschäftsführer des FII-Instituts, gefragt, ob die FIFA mithilfe der einzigartigen Kraft des Fussballs Barrieren niederreissen, aufklären und unterhalten müsse.

„Absolut, weil der Fussball dies alles umfasst. Er umfasst alles, was wir hier diskutieren“, antwortete der FIFA-Präsident. „Wenn man die Bildung nimmt, die sehr wichtig ist, kann man beim Fussball und bei anderen Sportarten viel lernen. Frieden, Einheit, Geschlossenheit, gegenseitiges Verständnis, alle diese Werte, die der Fussball den Menschen vermittelt, angefangen mit den Kindern, wenn sie mit dem Fussball anfangen, müssen wir bewahren und stets in den Mittelpunkt stellen.“

Während in den FIFA-Statuten die Pflicht der Organisation zur Einhaltung aller international anerkannten Menschenrechte festgehalten wird, beschreibt das sechste Ziel der strategischen FIFA-Ziele für den Weltfussball 2023–2027 das konkrete soziale Engagement des Weltfussballverbands. Initiativen wie das „Football for Schools“-, Arena- und Talentförderprogramm bringen den Fussball zu den Kindern und bieten allen eine Perspektive bis zum Profifussball. Die FIFA-Stiftung schlägt derweil mithilfe des Fussballs Brücken und hilft der FIFA dabei, ihre Ziele lokal und global umzusetzen.

Gianni Infantino führte gleich selbst vor, wie der Fussball die Menschen zum Lachen bringt. So forderte er die anderen Teilnehmer, namentlich Ruandas Staatspräsident Paul Kagame, Pakistans Ministerpräsident Muhammad Shahbaz Sharif, Albaniens Ministerpräsident Edi Rama, Kolumbiens Staatspräsident Gustavo Petro, Guyanas Staatspräsident Mohammed Irfaan Ali sowie Ray Dalio, Gründer, Geschäftsführer, Mentor und Mitglied des Vorstands von Bridgewater Associates sowie Gründer des Dalio Family Office, dazu auf, sich einen offiziellen Spielball der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ zuzuspielen, was diese und die Zuschauer prompt zum Lachen brachte.

„Das ist nicht einfach ein Ball, sondern ein Zauberstab, der aus Menschen fröhliche Menschen macht. Menschen, die lachen, Spass haben, träumen, kreativ sind und positiv in die Zukunft blicken – dank einem einfachen Lächeln. Wahrscheinlich ist es genau das, was der Fussball für die Gesellschaft tun kann“, erklärte er.