Gianni Infantino verspricht FIFA-Unterstützung für die Entwicklungspläne des Fussballverbands der Amerikanischen Jungferninseln

Yohannes Worede: „Wir sind dankbar, in dieser Organisation zu sein und die Möglichkeit zu haben, mit diesem Geld den Fussball zu fördern“

Gespräche des FIFA-Präsidenten mit Yohannes Worede, dem Präsidenten des Fussballverbands der Amerikanischen Jungferninseln (USVISF), nach dem FIFA-Fussballgipfel in Miami (USA)

Yohannes Worede war einer von mehreren Vertretern der FIFA-Mitgliedsverbände, die in Miami (USA) mit Gianni Infantino nach dem ersten von insgesamt drei FIFA-Fussballgipfeln während der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ bilaterale Gespräche geführt haben.

Gianni Infantino und Ronaldo: „FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 vereint Fans in festlicher Atmosphäre“

Gianni Infantino und Ronaldo: „FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 vereint Fans in festlicher Atmosphäre“

Der USVISF ist 1998 der FIFA beigetreten und hat im selben Jahr sein erstes A-Länderspiel bestritten. Im Land mit weniger als 100.000 Einwohnern ist der Fussball noch immer im Aufbau und damit ein fruchtbarer Boden für das FIFA-Forward-Programm. Mit FIFA-Forward-Beiträgen wurde 2019 in St. Croix der Bau des nationalen technischen Zentrums des USVISF finanziert, das ein Spielfeld und Tribünen für 1200 Zuschauer umfasst. Es ist heute Basis der Nationalteams des USVISF. „Mit all der Unterstützung, die wir von der Concacaf und der FIFA erhalten, können wir die Fussballförderung in die richtigen Bahnen lenken“, erklärte Yohannes Worede, der 2000 zweimal für das Nationalteam der Amerikanischen Jungferninseln aufgeboten wurde. „Bei der Sitzung konnte ich auch auf unsere grössten Erfolge hinweisen, wie die erstmalige Gründung einer U-10- und U-13-Liga im letzten Jahr sowie die Lancierung einer Frauenliga als weitere Premiere.“