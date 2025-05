„Wir sind alle ein Team“, sagte Gianni Infantino, während die Generalversammlung der Vereinten Nationen den Weltfussballtag feierte

„Uns verbindet eine besondere und untrennbare Leidenschaft für diesen wunderschönen Sport“, erklärte der FIFA-Präsident bei der UN-Generalversammlung

Der Weltfussballtag wurde einst durch eine einstimmige Resolution geschaffen, um den hundertsten Jahrestag des Fussballturniers bei den Olympischen Spielen 1924 in Paris zu würdigen

Gianni Infantino gab bekannt, dass der Weltfussballtag Teil der Weltfussballwoche der FIFA sei, die vom 21. bis 25. Mai 2025 erstmals gefeiert wurde

FIFA-Präsident Gianni Infantino erklärte den Mitgliedern der Vereinten Nationen (UN) bei der Generalversammlung sowie allen Fussballfans im Rahmen der Feierlichkeiten zum Weltfussballtag, der Teil der ersten Weltfussballwoche ist: „Heute sind wir alle ein Team.“ Ein gemeinsamer Vorschlag seitens Bahrain, Libyen und Tajikistan im Mai 2024 führte am 7. Mai 2024 bei der 78. UN-Generalversammlung zur Verabschiedung der UN-Resolution A/RES/78/281. Ausserdem wurde die jährliche Einführung des Weltfussballtags am 25. Mai bekannt gegeben.

Dieses Datum wurde bewusst gewählt, um an den Beginn des Olympischen Fussballturniers 1924 in Paris, Frankreich, zu erinnern. Wie die UN auf ihrer Webseite zum Weltfussballtag angab, war es „das erste internationale Fussballturnier in der Geschichte, bei dem alle Regionen vertreten waren“. Zudem fällt es mit der Entscheidung des 17. FIFA-Kongresses 1928 in Amsterdam, Niederlanden, zusammen, die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ ins Leben zu rufen.

Da die FIFA am 21. Mai 1904 gegründet wurde und 2024 ihr 120-jähriges Bestehen feierte, schlug Infantino in diesem Zusammenhang vor, die FIFA-Weltfussballwoche einzuführen. Dieser Vorschlag wurde anschliessend vom Ständigen Vertreter des Königreichs Bahrain, Botschafter Jamal Fares Al-Rowaiei, im Namen der Mitverantwortlichen der UN-Resolution A/RES/78/281 unterstützt. Ausserdem sprach er seine Dankbarkeit für die Zusammenarbeit mit der FIFA und der neu gegründeten Gruppe der Freunde des Fussballs bei der UN aus, um diesen „fantastischen Sport zu fördern und zu feiern“.

In seiner Video-Nachricht, die bei den Feierlichkeiten des Weltfussballtags 2025 am Donnerstag, den 22. Mai, am UN-Hauptquartier in New York gezeigt wurde, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino: „Heute sind wir alle ein Team. Die weltweite Fussballgemeinschaft feiert den Weltfussballtag als Teil der ersten FIFA-Weltfussballwoche“, betonte der FIFA-Präsident und griff damit das Motto „Gemeinsam sind wir stärker“ der FIFA-Weltfussballwoche 2025 auf. „Im vergangenen Jahr wurde der Weltfussballtag bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen von 193 Nationen einstimmig verabschiedet. Dies zeigt einmal mehr, dass der Fussball die ganze Welt vereint. Unabhängig von unserer Kultur, Sprache, Hautfarbe oder Trikotfarbe sind wir alle durch eine tief verwurzelte Leidenschaft verbunden: unsere Leidenschaft für diesen wunderschönen Sport.

Die FIFA arbeitet mit verschiedenen UN-Organisationen und -Büros zusammen, darunter auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO), das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR), UN Women, das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP), das Hochkommissariat der Vereinten Nationen für Menschenrechte (OHCHR) und das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC). Diese Kooperationen werden bei allen FIFA-Turnieren hervorgehoben, darunter auch die wichtigsten Wettbewerbe wie die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™, die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ und die FIFA Klub-Weltmeisterschaft™, um auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen aufmerksam zu machen und weitere Fortschritte zu fördern. „Fussball ist eine universelle Sportart, die allen gehört. Er kann Gesellschaften verändern und die Welt verbessern. Der Sport hat dies bereits auf vielfältige Weise und in allen 211 FIFA-Mitgliedsverbänden bewirkt“, fügte Infantino hinzu. „Die FIFA engagiert sich weiterhin dafür, die Kraft, die der Sport bewirken kann, zu nutzen, um Frieden, Entwicklung, soziale Selbstbestimmung sowie körperliches Wohlbefinden und Gesundheit zu fördern. „In diesem Sinne hoffe ich, dass Sie alle aktiv an den Feierlichkeiten zum Weltfussballtag und zur ersten FIFA-Weltfussballwoche teilnehmen. Ausserdem wünsche ich Ihnen, dass Sie sich mit dem Fussball verbinden, um diesen aussergewöhnlichen Sport zu geniessen und mit anderen zu teilen, denn er gehört uns allen.

Die Delegierten, von denen einige die Trikots ihrer Nationalmannschaften oder Lieblingsvereine trugen und die von ihren fussballbegeisterten Kindern begleitet wurden, hörten Botschafter Al-Rowaiei sowie den Präsidenten des Fussballverbands von Tajikistan, Rustam Emomali, die stellvertretende Bürgermeisterin von New York, Camille Joseph Varlack, den Ständigen Vertreter von Libyen bei den Vereinten Nationen, Taher M. El-Sonni, Alison Qualter Berna, Leiterin für globale strategische Partnerschaften im Bereich Sport und Unterhaltung bei UNICEF, und Philemon Yang, den Präsidenten der 79. UN-Generalversammlung.