Planung für WM 2030 im Zentrum des Gesprächs zwischen Gianni Infantino und dem Präsidenten des spanischen Fussballverbands

Gespräch zwischen Gianni Infantino und Rafael Louzán im Anschluss an FIFA-Fussballgipfel 2025 in Miami (USA)

FIFA-Präsident Gianni Infantino und Rafael Louzán, der Präsident des spanischen Fussballverbands (RFEF) haben sich im Rahmen des FIFA-Fussballgipfels 2025 in Miami (USA) getroffen, um über den Status der Planung für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2030 FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2030 zu sprechen.

Spanien ist gemeinsam mit Portugal und Marokko Ausrichter des Turniers, bei dem im Rahmen der einzigartigen 100-Jahr-Feier der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft ™ auch Spiele in Argentinien, Paraguay und Uruguay stattfinden.

„Es hat mich wirklich gefreut, Rafael Louzán, den Präsidenten des spanischen Fussballverbands, in Miami zu treffen. Während seiner langen Karriere hat er bereits seine grosse Fussballbegeisterung und Liebe zu diesem Sport gezeigt. Als führender Kopf im Fussball seines Landes gibt er seine Begeisterung und Erfahrung nun positiv auf allen Ebenen weiter“, so Infantino mit Blick auf Louzán, der am 16. Dezember 2024 gewählt wurde und zuvor bereits als Präsident des Fussballverbands von Galicien (RFGF) und Vizepräsident des RFEF fungiert hatte.