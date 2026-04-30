Concacaf House als Treffpunkt für Fans vor dem 76. FIFA-Kongress in Vancouver offiziell eröffnet

Feierliche Einweihung der neuen Einrichtung durch FIFA‑Präsident Gianni Infantino und Concacaf‑Präsident Vittorio Montagliani

Concacaf House als Hommage an die Vielfalt und Einheit der Verbände der Konföderation

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Bei der offiziellen Eröffnung des Concacaf House in Vancouver (Kanada), eines neuen, im Vorfeld der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ geschaffenen Begegnungsorts für Fussballfans, wurden die Fussballkulturen der so diversen Länder Nord- und Mittelamerikas sowie der Karibik gefeiert.

Eingeweiht wurde die Einrichtung am Jack Poole Plaza im Rahmen der ersten von drei grossen auf Fans ausgerichtete Aktionen in der Region von FIFA-Präsident Gianni Infantino und Concacaf-Präsident und FIFA-Vizepräsident Vittorio Montagliani.

Das Concacaf House im Herzen des Stadtzentrums von Vancouver, einem der 16 Austragungsorte der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, und in unmittelbarer Nähe des Vancouver Convention Centre soll der Welt die 41 Mitglieder der Concacaf vorstellen, von denen 35 auch FIFA-Mitglieder sind. Das Gebäude spiegelt die Vielfalt und Einheit einer Region wider, die sich auf die Ausrichtung des auf 48 Teams erweiterten Turniers vorbereitet, das vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in Kanada, Mexiko und den USA über die Bühne geht.

Dank den vier Themenbereichen Inspirieren, Mitmachen, Entdecken und Feiern bietet das Concacaf House Fans jeden Alters ein immersives Erlebnis.

Einer der Höhepunkte ist die Kunstinstallation „The Kicks of Concacaf“, deren handbemalte Fussballschuhe eine Hommage an die einzigartigen Fussballtraditionen und -kulturen der einzelnen Mitgliedsverbände darstellen.

Geschichtsinteressierte finden in „The Vault“ eine museumsähnliche Ausstellung, die eine umfangreiche Sammlung von Trophäen, Trikots, Medaillen und Erinnerungsstücken umfasst und die Geschichte des Fussballs in Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik erzählt.

In mehreren interaktiven Bereichen wie der „Skills Zone“ und der „Gaming Zone“ können Besucher ihr Können aktiv unter Beweis stellen.

„Studio 41“ ist ein Kreativatelier für jüngere Gäste und Familien, während in der „Chill Zone“ Erfrischungen angeboten werden, etwa Eissorten, die von den unterschiedlichen Kulturen innerhalb der Konföderation inspiriert sind.

In seiner Eröffnungsrede lobte FIFA-Präsident Gianni Infantino die Initiative und die Fortschritte der Concacaf in den letzten zehn Jahren.

„Für mich ist es ein besonderer und stolzer Moment, hier zu sein“, sagte der FIFA-Präsident zu den Gästen.

Mit Blick auf den Wandel des Dachverbands der Region erklärte Infantino, dass Montagliani und er ein Jahrzehnt lang gemeinsam an der Spitze ihrer jeweiligen Organisationen gestanden hätten.

„Es ist etwas ganz Besonderes, der Eröffnung des Concacaf House in Vancouver beizuwohnen und mit Vittorio Montagliani und seiner Familie sein 10-Jahr-Jubiläum an der Spitze der Concacaf zu feiern. Er hat die Konföderation in dieser Zeit zu unglaublichen Höhen und nachhaltigem Erfolg geführt“, fügte er hinzu. „Wir wurden vor zehn Jahren ungefähr zur gleichen Zeit Präsident der FIFA bzw. der Concacaf. Ich bin stolz, diese wunderbare Reise mit dir, lieber Vittorio, fortzusetzen. Das Concacaf House fühlt sich für uns alle wie ein Zuhause an. Während der bisher inklusivsten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft wird sich die globale Fussballfamilie hier in Kanada ebenso willkommen fühlen wie in Mexiko und den USA.“