US-Präsident Donald Trump bestätigt bei Treffen mit Gianni Infantino Unterstützung für FIFA-Turniere

Prognostizierte USD 40 Milliarden ökonomischer Nutzen und Schaffung von 200.000 Arbeitsplätzen in der Region durch beide Turniere

Bei dieser Gelegenheit stellte der FIFA-Präsident dem amerikanischen Präsidenten auch die Trophäe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ vor, ein wahres Schmuckstück, das am Sonntag, 13. Juli in New York/New Jersey dem offiziellen Klubweltmeister verliehen wird und damit das Nonplusultra des globalen Klubfussballs darstellt.