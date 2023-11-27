FIFA‑Präsident hält Ansprache bei UN‑Konferenz zur mentalen Gesundheit Jugendlicher

Eine Welt, ein Sport, ein Ziel – UN‑Jugendbüro‑Konferenz in New York

Interdisziplinäres Programm betont Rolle des Fussballs für die mentale Gesundheit und das Wohlbefinden Jugendlicher

FIFA‑Präsident Gianni Infantino sichert in seiner Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen die volle Unterstützung der FIFA zu

Der FIFA‑Präsident Gianni Infantino hielt auf einer Konferenz des UN‑Jugendbüros (UNYO) eine Ansprache zum Thema mentale Gesundheit Jugendlicher. Dabei hob er hervor, dass dies ein weiterer Bereich sei, in dem der positive Einfluss des Fussballs weit über das Spielfeld hinaus spürbar werde. Die Konferenz – Eine Welt, ein Sport, ein Ziel – brachte junge Führungskräfte, Wegbereiter, politische Entscheidungsträger, UN‑Organisationen, Regierungsvertreter sowie Vertreter der Zivilgesellschaft, Partner aus der Privatwirtschaft, Athleten sowie Befürworter zusammen, um den Fussball und den Sport als treibende Kraft zur Förderung der mentalen Gesundheit und des Wohlbefindens Jugendlicher zu würdigen.

Der ehemalige nigerianische Nationalspieler und FIFA‑Legende Daniel Amokachi, der brasilianische Weltmeister von 2002 Gilberto Silva sowie Macarena Sánchez, eine der ersten Frauen, die in Argentinien einen Profivertrag unterschrieben hat, nahmen gemeinsam an der Veranstaltung teil.

Auf dem North Lawn (Nordrasen) des UN‑Hauptquartiers nahmen Kinder und Jugendliche gemeinsam mit FIFA‑Legenden an einer Reihe nachhaltiger und unterhaltsamer Fussballaktivitäten teil; gleichzeitig erhielten sie praktische Anleitungen, wie sie ihre mentale Gesundheit besser pflegen können.

„Wir sind heute zusammengekommen, um die mentale Gesundheit junger Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und unsere volle Unterstützung für entsprechende Initiativen zuzusichern. Es ist sehr wichtig, diese Themen ernst zu nehmen“, erklärte Infantino in seiner Ansprache vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York 48 Stunden vor dem Finale der FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft 2026™. „Ausserdem ist es entscheidend, dass wir Unterstützung und Aufklärungsmassnahmen bereitstellen, in den Dialog treten und vor allem handeln, wie bereits zuvor erläutert wurde. Zudem können wir der Welt zeigen, dass wir uns nicht nur zusammenschliessen, sondern auch gemeinsam etwas bewegen können.“

Während des ganztägigen Programms stellten Teilnehmende praxisnahe Fallstudien mit Lösungsansätzen vor, die an der Schnittstelle von Sport und der mentalen Gesundheit Jugendlicher angesiedelt waren. Damit schuf man einerseits die Grundlage für intensive Diskussionen und den Austausch persönlicher Erfahrungen und gewann andererseits wichtige Erkenntnisse, welche praktischen Massnahmen tatsächlich Wirkung zeigen und nachhaltige Verbesserungen für junge Menschen bewirken.

Die Veranstaltung würdigte ausserdem 50 freiwillige Helfer der FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft 2026™ im Alter von 18 bis 35 Jahren und ihren enormen Beitrag zur bislang grössten Ausgabe des Turniers. Sie wurden eingeladen, um den Reden des FIFA‑Präsidenten zu folgen, das UN‑Freiwilligenjahr gebührend zu feiern und die Anerkennung für ihr Engagement mit Stolz entgegenzunehmen. Zu den Rednern zählten unter anderem Absolventen des FIFA‑Masterprogramms sowie Vertreter der Initiativen „Football for the Goals“ und „Laureus USA“.

„Wenn junge Menschen über den Fussball zusammenkommen, lernen sie nicht nur, was Teamarbeit bedeutet, sondern sie finden Fürsorge, Zusammenhalt und Gemeinschaft – die Grundlagen für mentale Gesundheit und Wohlbefinden“, sagte Dr. Felipe Paullier, Beigeordneter Generalsekretär für Jugendangelegenheiten der Vereinten Nationen. „Das ist die wahre Kraft des Sports und deshalb ist es wichtig, sie zu nutzen. Wir haben die Verantwortung, für kommende Generationen etwas zu bewirken, und die Zusammenarbeit mit Organisationen wie der FIFA ist entscheidend, um nachhaltige Veränderungen herbeizuführen.“