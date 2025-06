FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft 2025™ in Marokko gemäss Gianni Infantino ein „Meilenstein“

„Dieses Turnier ist ein echter Meilenstein für den Frauenfussball“, so der FIFA-Präsident in einer Videobotschaft bei der Gruppenauslosung in der Hauptstadt Rabat

FIFA-Präsident Gianni Infantino bezeichnete die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft 2025™ als „echten Meilenstein für den Frauenfussball“ und lobte den Gastgeber in einer Videoansprache im Rahmen der Gruppenauslosung in der marokkanischen Hauptstadt Rabat für dessen Arbeit zur Förderung des Fussballs.

Die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™ startet am 17. Oktober 2025 in eine neue Ära. Die diesjährige Ausgabe wird nämlich erstmals mit 24 Teams ausgetragen, nachdem der FIFA-Rat im März 2024 die Erweiterung und die jährliche Durchführung des Wettbewerbs beschlossen hat.

Marokko, das auch die nächsten fünf Ausgaben dieses Turniers austragen wird, ist der erste afrikanische Ausrichter dieses Wettbewerbs, was Gianni Infantino denn auch als denkwürdigen Moment in der Geschichte des Fussballs bezeichnete.

„Dieses Turnier ist ein echter Meilenstein für den Frauenfussball, da erstmals in der Geschichte der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft 24 Teams aus allen sechs Konföderationen dabei sind, darunter etwa Samoa aus Ozeanien, das in diesem Jahr sein erstes FIFA-Turnier bestreitet“, sagte der FIFA-Präsident in einer Videobotschaft während der Auslosung, an der mit der Elfenbeinküste, den Niederlanden und Norwegen drei weitere Neulinge teilnahmen.