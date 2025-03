Tschads Fussball auf Kurs, Treffen des neuen Verbandspräsidenten mit Gianni Infantino

Gespräch zwischen dem FIFA-Präsidenten und dem am 1. März 2025 gewählten neuen Präsidenten des Fussballverbands von Tschad (FTFA), Tahir Hassan Oloy

Vision des neuen Präsidenten im Zentrum der Gespräche in Kairo (Ägypten) vor der 14. ausserordentlichen CAF-Generalversammlung

Tschads Fussball vor weiterem Wachstum in den kommenden Jahren unter der neuen FTFA-Leitung, so der FIFA-Präsident

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat den neuen Präsidenten des Fussballverbands von Tschad (FTFA), Tahir Hassan Oloy, getroffen und sich dabei positiv über die Zukunft des Fussballs im afrikanischen Land geäussert.

Die Wahl von Tahir Hassan Oloy am 1. März 2025 markiert für den Fussball in Tschad einen Neubeginn. Eine ehrgeizige Agenda mit elf Punkten sieht u. a. eine Reform des Wettbewerbsmanagements, die Förderung des Frauenfussballs, die Ausbildung von Trainern und Schiedsrichtern, eine Reform der Regionalligen und die Stärkung der Nationalteams vor.

„Ich habe mich sehr gefreut, Tahir Hassan Oloy, der zu Beginn dieses Monats zum Präsidenten des Fussballverbands von Tschad gewählt wurde, vor der 14. ausserordentlichen CAF-Generalversammlung in Kairo in Ägypten zu treffen“, betonte der FIFA-Präsident, der von FIFA-Betriebsdirektor Kevin Lamour und Gelson Fernandes, dem stellvertretenden FIFA-Direktor Mitgliedsverbände und Regionaldirektor Afrika, begleitet wurde.

„Tschads Fussball verfügt über viel Talent. Die Fussballbegeisterung im Land ist gross. Unter der Führung des neuen Präsidenten kann der Fussballverband von Tschad dieses Potenzial nutzen, damit der Fussball in Tschad glänzen und seine Klasse zeigen kann. Die FIFA wird die intensiven Bemühungen des Präsidenten und des Fussballverbands von Tschad unterstützen, damit der Fussball im Land wächst.“

Eine tragende Säule der weltweiten Fussballförderung ist die FIFA-Initiative „Football for Schools“, die seit Mai 2023 in Tschad läuft. Mittlerweile nehmen 59 Schulen teil. 17.000 Minibälle wurden bereits an Mädchen und Jungen im ganzen Land verteilt.

Erfreulich ist auch der baldige Abschluss der vierjährigen Bauarbeiten am multifunktionalen Mandjafa-Stadion in der Hauptstadt N‘Djamena. Mit der topmodernen Arena mit insgesamt 33.000 Plätzen haben die Nationalteams eine ideale Bühne, um ihr Können zu zeigen.

Tahir Hassan Oloy hat den FIFA-Präsidenten zur Einweihung des Stadions Ende Mai 2025 eingeladen und ihm zudem seine Pläne für die Zukunft des Fussballs in Tschad dargelegt.

„Wir haben über die Massnahmen zur Förderung des Fussballs in Tschad gesprochen, der sich in den letzten vier Jahren kaum gewandelt hat. Der FIFA-Präsident hat versichert, dass er und die FIFA den Fussball in Tschad weiterhin unterstützen werden“, so der FTFA-Präsident.