Treffen zwischen FIFA-Präsident und Kenias Präsident im Zeichen von FIFA-Forward-Programm

Gianni Infantino trifft sich mit kenianischen Präsident William Ruto und nimmt Grundstücksurkunde entgegen, auf dem das neue technische Zentrum des kenianischen Fussballverbands entstehen soll. Das Projekt wird mit Mitteln des FIFA-Forward-Programms finanziert

Im Vorfeld des Finales der Afrikanischen Nationenmeisterschaft (CHAN) 2024 in Kenias Hauptstadt Nairobi besucht FIFA-Präsident das kurz vor der Fertigstellung stehende Talanta-Stadion

Er gratulierte den Gastgebern des Turniers für die Austragung eines „fantastischen Turniers und einer unglaublichen Erfahrung“ und lobte Marokko, das Madagaskar mit 3:2 besiegte und sich so den Titel sicherte

Der kenianische Präsident William Ruto überreichte dem FIFA-Präsidenten bei ihrem Treffen die Urkunde für das Grundstück, auf dem das neue technische Zentrum des kenianischen Fussballverbands (FKF) entstehen soll, das mit Fördermitteln aus dem FIFA-Forward-Entwicklungsprogramm finanziert wird.

Bei seinem ersten Besuch seit seinem Amtsantritt im Jahr 2016 traf sich Infantino mit William Ruto im Parlamentsgebäude in Nairobi. Dort fand auch die Zeremonie statt, die den nächsten wichtigen Schritt im gemeinsamen Projekt der FIFA und des FKF markierte.

„Ich fühlte mich geehrt, von Kenias Präsident William Ruto empfangen zu werden, um Gespräche über die Entwicklung unseres wunderschönen Sports zu führen sowie ausserdem die Grundstücksurkunde entgegenzunehmen, die den Grundstein für die Zukunft des kenianischen Fussballs legen wird“, sagte der FIFA-Präsident in Begleitung des FIFA-Vizepräsidenten und Präsidenten der afrikanischen Fussballkonföderation (CAF), Patrice Motsepe, des FIFA-Generalsekretärs Mattias Grafström, des stellvertretenden Direktors für Mitgliedsverbände und Direktors für die Mitgliedsverbände in Afrika, Gelson Fernandes, und der FIFA-Legende sowie Leiters des FIFA-Büros in Doha, Houssine Kharja.

„Das neue technische Zentrum in Machakos wird der Nationalmannschaften als zentrale Anlaufstelle für die Vorbereitung auf internationale Spiele und Turniere dienen“, erklärte der FIFA-Präsident. „Das Zentrum wird zudem neue Hoffnung und Inspiration für kenianische Nachwuchstalente der Zukunft wecken, die darauf hinarbeiten, eines Tages selbst in dieser Einrichtung zu trainieren.

Mein Dank gilt Präsident William Ruto – dessen grosse Leidenschaft für den Fussball bekannt ist – sowie der kenianischen Regierung, die der FIFA und dem kenianischen Fussballverband dieses Grundstück zur Verfügung stellt. Ich bin überzeugt, dass FKF-Präsident Hussein Mohammed und sein Team mit vollem Engagement und unermüdlichem Einsatz dieses spannende Projekt vorantreiben werden. Durch die Förderung der FIFA und die Unterstützung der CAF unter der Führung ihres Präsidenten Patrice Motsepe stellen wir sicher, dass der kenianische Fussball einen grossen Schritt nach vorne macht.“

Das mit 4,6 Millionen US-Dollar aus dem FIFA-Forward-Programm geförderte Vorhaben wird noch in diesem Jahr dem FIFA-Entwicklungskomitee vorgestellt. Auf dem Areal wird ein Naturrasenplatz, zwei Kunstrasenplätze und ein Verwaltungsgebäude mit modernen Konferenzräumen entstehen.

Bereits am Vormittag, im Anschluss an eine Sitzung der Präsidenten der 54 CAF-Mitgliedsverbände, hielten Infantino und Motsepe eine Pressekonferenz ab. Anschliessend nahmen sie gemeinsam mit weiteren Mitgliedern des CAF-Exekutivkomitees sowie FKF-Präsident Hussein Mohammed an einer Tour im Talanta-Stadion teil. Die Arena mit einem Fassungsvermögen von 60.000 Zuschauern befindet sich derzeit im Bau und soll voraussichtlich bis Ende des Jahres fertiggestellt werden. Sie ist als Herzstück des CAF Afrikanischen Nationen-Pokals 2027 vorgesehen, der von Kenia gemeinsam mit seinen Nachbarländern Tansania und Uganda ausgerichtet wird.

Die gleichen Staaten richteten bereits 2024 die CAF Afrikanische Nationenmeisterschaft (CHAN) aus, die ausschliesslich Spielern vorbehalten ist, die in ihren heimischen Ligen aktiv sind.

Zum Abschluss eines ereignisreichen Tages verfolgte Gianni Infantino gemeinsam mit Präsident William Ruto, CAF-Präsident Motsepe, kenianischen Minister für Jugendangelegenheiten, Kreativwirtschaft und Sport Salim Mvurya sowie den Präsidenten der 54 afrikanischen FIFA-Mitgliedsverbände das Finale, in dem Marokko mit einem 3:2-Sieg gegen Madagaskar seinen dritten Titel gewann und damit zum Rekordsieger avancierte.

„Herzlichen Glückwunsch an Marokko zum Gewinn der Afrikanischen Nationenmeisterschaft (CHAN), aber auch Gratulation an die Nationalmannschaft Madagaskars, die auf dem Spielfeld alles gegeben hat. Es war ein spannendes Spiel, ein fantastisches Turnier und ein grosses Finale“, erklärte Infantino während der Feierlichkeiten nach der Partie im Moi International Sports Centre.

„Aber vor allem gratulieren wir dem Land Kenia, seinem Präsidenten William Ruto, der CAF, meinem Bruder Patrice Motsepe sowie allen Beteiligten, die dieses Turnier ermöglicht haben, und insbesondere den aussergewöhnlichen Fans hier in Nairobi und in ganz Kenia.“ „Es war ein fantastisches Turnier und eine unglaubliche Erfahrung. Die Menschen in Kenia lieben den Fussball und haben sich all dies und noch viel mehr redlich verdient.“