Treffen mit dem Präsidenten und Stadion-Besichtigung als Höhepunkte des Besuchs in Burundi

FIFA-Präsident Gianni Infantino wurde bei seinem Besuch in Burundi von Staatspräsident Evariste Ndayishimiye empfangen. Es folgte eine Besichtigung des Intwari-Stadions in Bujumbura, das derzeit mit finanzieller Unterstützung aus dem FIFA-Entwicklungsprogramm Forward modernisiert wird.

„Wir konnten mit dem Staatspräsidenten über alles sprechen, was mit der Talentsuche auf jedem Hügel, in jeder Ecke jedes Dorfes und jeder Stadt dieses wunderbaren Landes zu tun hat“, sagte Infantino nach dem Treffen. „Die derzeit laufenden Modernisierungsmassnahmen im Intwari-Stadion sind ein Symbol für diese Verpflichtung.“

Infantino war in Begleitung von Alexandre Muyenge, dem Präsidenten des Fussballverbands von Burundi. Die beiden nahmen auch an einer Feierstunde zur Umsetzung des FIFA-Programms „Football for Schools“ teil, weil sich Burundi nun als 100. Land an diesem Programm beteiligt.

Auch Arsène Wenger, FIFA-Direktor für globale Fussballförderung, und Pierluigi Collina, Vorsitzender der FIFA-Schiedsrichterkommission, gehörten der FIFA-Delegation an, ebenso wie der FIFA-Direktor Mitgliedsverbände Afrika, Gelson Fernandes, sowie der leitende FIFA-Fussballberater Youri Djorkaeff. Die Delegation besuchte im Anschluss das Intwari-Stadion in Bujumbura, wo derzeit umfangreiche Modernisierungsmassnahmen stattfinden, um das Stadion auf internationale Standards zu bringen.

„Wir haben die Baustelle des neuen Stadions besucht, das ein Juwel für Burundi werden wird, ein Land, das zuversichtlich in die Zukunft blickt und viel in die Jugend investiert“, sagte der FIFA-Präsident. „Wir als FIFA sind stolz auf unsere Beteiligung an diesem Projekt und auf die Investitionen in Mädchen und Jungen in diesem wunderschönen Land.“