FIFA-Präsident bei Konferenz der asiatischen Fussballkonföderation: Starke Präsenz Asiens bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ „der Beweis“ für den globalen Charakter des Turniers

Die AFC wird mit vier Mannschaften unter den insgesamt 32 Teams der neuen FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 antreten, die zwischen dem 14. Juni und dem 13. Juli in den Vereinigten Staaten ausgetragen wird

Der internationale Charakter des Turniers sei „ein weiterer Beweis für den Willen, den Fussball global zu fördern“, betonte der FIFA-Präsident gegenüber den Delegierten in Kuala Lumpur, Malaysia

„Insgesamt werden 101 Spieler aus neun Ländern den asiatischen Fussball auf globaler Ebene vertreten“, erklärte Gianni Infantino in einer Videonachricht bei der 35. Konferenz der asiatischen Fussballkonföderation (AFC)

Bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 nehmen 32 Vereine aus allen sechs Konföderationen teil, darunter vier Mannschaften aus der AFC. Im Juni und Juli dieses Jahres kämpfen sie dann in den Vereinigten Staaten um die Krone des ersten wahren Klub-Weltmeisters.

"Al Ain FC, Al Hilal SFC, Ulsan HD FC und Urawa Red Diamonds FC werden Asien nicht nur stolz vertreten, sondern bei diesem Turnier werden auch mehr Spieler aus unterschiedlichen Nationen ihre jeweiligen Länder repräsentieren können als bei allen FIFA-Fussball-Weltmeisterschaften seit 1930 zusammen. Dies ist ein weiterer Beweis für das Bestreben der FIFA, den Fussball tatsächlich auf globaler Ebene zu fördern“, erklärte Infantino in einer Videonachricht, die beim AFC-Kongress in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur den Delegierten gezeigt wurde.

„Nach derzeitigem Stand stehen auf den Kaderlisten der antretenden Vereine 101 Spieler aus neun Ländern, welche den asiatischen Fussball auf der Weltbühne vertreten werden. Palästina und Uzbekistan sind mit ihren jeweiligen Nationalmannschaften bisher noch nicht auf der grossen Bühne angetreten. Doch Spieler aus beiden Ländern haben die Möglichkeit, ihre Vereine im Juni und Juli an der Seite von Stars aus Australien, der Volksrepublik China, der Islamischen Republik Iran, Japan, der Republik Korea, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten zu repräsentieren."

Der FIFA-Präsident gratulierte zudem Japan und der Islamischen Republik Iran zum Lösen der zwei von potenziell neun Tickets der AFC zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26 , die mit insgesamt 48 Nationalmannschaften die inklusivste FIFA-Fussball-Weltmeisterschaft in der Geschichte sein wird.

„Ich wünsche allen Mannschaften nur das Beste für die noch ausstehenden spannenden Begegnungen in der Qualifikation in den kommenden Monaten“, fügte er hinzu. „Einige Teams werden mit Sicherheit durch die Teilnahme an diesem Wettbewerb neue Wege beschreiten – und zwar nicht nur durch die Erweiterung auf 48 Mannschaften, sondern auch aufgrund der unermüdlichen Arbeit für die Entwicklung des Fussballs, die alle von Ihnen geleistet haben. Ebenso wird dies durch die Organisation von Wettbewerben verdeutlicht, wie beispielsweise als Uzbekistan im letzten Jahr das erste Land aus Zentralasien wurde, das mit der FIFA-Futsal-Weltmeisterschaft erstmals einen globalen Wettbewerb ausgerichtet hat.“