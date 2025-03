Simbabwes Aufschwung im Zentrum des Treffens von Gianni Infantino mit dem neuen ZIFA-Präsidenten Nqobile Magwizi

FIFA-Forward-Programm und Football for Schools zwei der Initiativen, von denen Simbabwe profitiert

Weitere Hilfszusagen von FIFA-Präsident Gianni Infantino an seinen ZIFA-Amtskollegen Nqobile Magwizi vor der 14. ausserordentlichen CAF-Generalversammlung in Kairo (Ägypten)

FIFA-Präsident Gianni Infantino und sein Amtskollege beim simbabwischen Fussballverband (ZIFA), Nqobile Magwizi, sprachen bei einem Treffen vor der 14. ausserordentlichen CAF-Generalversammlung in Kairo (Ägypten) davon, das simbabwische Volk mithilfe des Fussballs und der FIFA-Unterstützung zu einen.

Simbabwe hat 1991 als eines der ersten Länder in Afrika ein Frauennationalteam gegründet und lag 1995 in der FIFA/Coca-Cola-Männerweltrangliste noch auf Rang 40. Danach herrschte im Fussball jedoch Stillstand.

Dank der Unterstützung durch das FIFA-Forward-Programm konnte der ZIFA 2020 ein Restrukturierungsprojekt lancieren und 2021 wieder Jugendligen einführen. Im Rahmen der FIFA-Initiative „Football for Schools“ wurden 2024 zudem 10.720 Fussbälle an Schulen verteilt. Gianni Infantino ist vom Erfolg dieser Massnahmen überzeugt.

„Es war mir eine grosse Freude, Nqobile Magwizi, den Präsidenten des simbabwischen Fussballverbands (ZIFA), vor der 14. ausserordentlichen CAF-Generalversammlung in Kairo zu treffen. Ich gratuliere ihm zur Wahl und freue mich, gemeinsam mit ihm und seinem Team dafür zu sorgen, dass der Fussball in diesem unglaublichen Land gedeiht“, sagte er nach der Sitzung, an der auch FIFA-Betriebsdirektor Kevin Lamour und Gelson Fernandes, stellvertretender FIFA-Direktor Mitgliedsverbände und Regionaldirektor Afrika, teilnahmen.