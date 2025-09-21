Le Président de la FIFA et le Président de la Fédération du Sud-Soudanaise de Football discutent de la manière de démocratiser l’accès au football

Francis Amin Michael a été élu président de la Fédération Sud-Soudanaise de Football en août 2025.

La rencontre avec le Président de la FIFA s’est tenue à Rabat, au Maroc.

Gianni Infantino était présent lors de l’inauguration du stade national de Juba rénové en juin 2024.

Gianni Infantino, Président de la FIFA, s’est entretenu avec Francis Amin Michael, le nouveau président de la Fédération Sud-Soudanaise de football (SSFA). Les deux dirigeants se sont penchés sur la manière dont le pays pourrait utiliser les fonds du Programme FIFA Forward afin de démocratiser l’accès au football dans ce pays africain.

Amin Michael a été réélu en août 2025 pour un deuxième mandat à la tête de la SSFA, après avoir déjà occupé cette fonction de 2017 à 2021.

Le Président Infantino s’est rendu pour la première fois au Soudan du Sud en mars 2016, un mois après son élection à la présidence de la FIFA, pour inaugurer le nouveau siège de la SSFA, qui était alors la dernière association membre à avoir rejoint la FIFA, en date du 25 mai 2012, à l’occasion du 62e Congrès de la FIFA à Budapest, en Hongrie. Puis, le Président de la FIFA s’est de nouveau rendu au Soudan du Sud en juin 2024 pour assister à l’inauguration du stade national de Juba, entièrement rénové grâce au programme FIFA Forward.

Cette rénovation a permis au Soudan du Sud d’accueillir ses matchs à domicile dans le cadre des éliminatoires africains pour la Coupe du Monde de la FIFA 26™ à Juba, au lieu de délocaliser les rencontres dans un pays neutre. Le stade a ensuite donné le coup d’envoi des éliminatoires de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™, à l’occasion d’un match entre le Soudan du Sud et l’Algérie en février 2025, qui comptait également comme match de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations Féminine 2026.

« Je me suis entretenu avecFrancis Amin Michael, président de la SSFA, afin de discuter de la manière dont on peut continuer à utiliser les fonds du programme FIFA Forward pour développer les infrastructures et rendre le football plus accessible aux jeunes du pays », a déclaré Gianni Infantino à l’issue de la rencontre à Rabat, au Maroc.

« Il y a un an, j’ai assisté à l’inauguration du nouveau stade national de Juba et j’ai pu ressentir toute la passion que le Soudan du Sud voue au football. Grâce au Programme de développement des talents de la FIFA et au programme FIFA for Schools déjà en place dans le pays, je suis convaincu qu’on pose de solides fondations pour que notre sport puisse avoir un impact positif dans les années à venir.