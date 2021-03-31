Präsident Infantino spricht vor G20 über Korruptionsbekämpfung im Sport

FIFA-Präsident teilt Erfahrungen mit Mitgliedern der G20-Arbeitsgruppe zur Korruptionsbekämpfung

Elf zentrale Reformen zur Bekämpfung von Korruption im Fussball

FIFA bietet Regierungen als globaler Partner Unterstützung im Kampf gegen Korruption an

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat am letzten Tag des per Videokonferenz durchgeführten Gipfels der G20-Arbeitsgruppe zur Korruptionsbekämpfung das Wort an die Gruppe gerichtet.

Infantino war gebeten worden, sich zur Korruptionsbekämpfung im Sport zu äußern, und sprach über Lektionen, die die "neue" FIFA im Rahmen der nach 2016 durchgeführten Reformen gelernt hat. Auch der Korruptionsskandal, der die vorherige Administration zu Fall gebracht hat, kam zur Sprache.

Der FIFA-Präsident beschrieb den Weg, den der Weltfussballverband in den ersten fünf Jahren seiner Präsidentschaft eingeschlagen hat, und listete elf zentrale Reformen auf, die auf "die Bekämpfung von Korruption, die Wiederherstellung der Rechenschaftslegung bei der FIFA und generell im Fussball, sowie der Wahrung der Integrität des Fussballs und natürlich der FIFA" abzielen.

Im Einzelnen handelt es sich dabei um folgende Reformen:

Vollkommen transparentes Bewerbungsverfahren für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™

Trennung zwischen "politischen" und geschäftsführenden Aufgaben

Amtszeitbeschränkungen und Wählbarkeitsprüfungen für gewählte Funktionäre

Transparenz bei Finanzen und Vergütungen

Transparentes und zentral geführtes Transfersystem

Geprüfte Investitionen in die Fussballförderung mit Rechenschaftspflicht, wobei die Investitionen in diesem Bereich (USD 1,8 Milliarden) im Vergleich zur Vergangenheit um das Fünffache erhöht wurden

Interne und externe Compliance und Aufsicht durch eine unabhängige Audit- und Compliance-Kommission;

Rechtsorgane, die sich an einem neuen FIFA-Ethikreglement orientieren

Festgelegte Ausschreibungsverfahren für eine transparente Beschaffung

Förderung von Frauen in Führungspositionen der Fussballadministration

Formalisierter Schutz der Menschenrechte sowie der Schutz von Minderjährigen und Kindern im Sport, da ein sicheres Umfeld für unsere Kinder besonders wichtig ist