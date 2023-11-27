„Die Augen der Welt sind auf Nordamerika gerichtet“, erklärte FIFA-Präsident Gianni Infantino vor den Vereinten Nationen

FIFA-Präsident Gianni Infantino besucht Empfang am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York City

Veranstaltet von der Ständigen Vertretung des Staates Katar bei den Vereinten Nationen mit dem Ziel, die FIFA Fussball-Weltmeisterschaften 2022 und 2026 zu würdigen und zu verbinden

Herr Infantino hob hervor, wie die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ die Welt zusammenbringt

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat den Vereinten Nationen in New York City dargelegt, wie der Fussball und die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ die Welt auf eine Weise zusammenbringen, wie es kein anderes Ereignis vermag.

Herr Infantino war am Hauptsitz der Vereinten Nationen, um an der Veranstaltung teilzunehmen „Von der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026: Ein Vermächtnis in Bewegung“, ein hochrangiger Spezialempfang, der die einzigartige Fähigkeit des Fussballs feierte, Menschen und Nationen zusammenzubringen.

Veranstaltet von der Ständigen Vertretung des Staates Katar bei den Vereinten Nationen, verband der Empfang das Vermächtnis der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ – der ersten, die in der arabischen Welt und im Nahen Osten stattfand – während es sich in der von Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten gemeinsam ausgerichteten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ fortsetzt.

„Wir verbringen so viel Zeit damit, das zu diskutieren, was uns trennt, aber eigentlich erkennen wir, wenn wir Menschen zusammenbringen, dass es viel mehr Dinge gibt, die uns vereinen, als Dinge, die uns trennen“, sagte der FIFA-Präsident.

Wir verbringen so viel Zeit damit, das zu diskutieren, was uns trennt, aber eigentlich erkennen wir, wenn wir Menschen zusammenbringen, dass es viel mehr Dinge gibt, die uns vereinen, als Dinge, die uns trennen. Gianni Infantino FIFA-Präsident

„Wir sehen dies immer bei der (FIFA) Fussball-Weltmeisterschaft. Wir haben dies 2022 in Katar gesehen. Ich bin überzeugt, dass wir dies in 20 Tagen hier in Nordamerika wieder erleben werden – ebenso wie in den kommenden anderthalb Monaten, in denen wir die Welt hier vereinen wollen.

„Allzu oft vergessen wir, dass wir glücklich sein sollten. Wir sollten versuchen, die Zeit zu geniessen, die wir hier haben, und genau darum geht es bei der (FIFA) Fussball-Weltmeisterschaft. So war es 2022, und so wird es 2026 sein. Dies ist für mich das wichtigste lebendige Vermächtnis. Wir sollten uns daran erinnern, das Zusammensein zu geniessen, die Welt zu vereinen, glücklich zu sein und eine gute Zeit miteinander zu verbringen.“

Durch die Worte des FIFA-Präsidenten und anderer Redner erörterten die Anwesenden, wie das Vermächtnis der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft die Rolle des Fussballs als Plattform für internationale Zusammenarbeit, wirtschaftliche Möglichkeiten und gemeinsamen Fortschritt weiter stärkt.

Die gastgebende Organisation, die Ständige Vertretung des Staates Katar bei den Vereinten Nationen in New York, wurde mit dem Beitritt des Landes zur UNO im Jahr 1971 gegründet.

Da sich viele Redner des Empfangs auf das Vermächtnis und die aus Katar gezogenen Lehren konzentrierten, um einen ähnlichen Erfolg in Nordamerika sicherzustellen, war Herr Infantino in seiner Position eindeutig, dass der gute Wille, das Fan-Engagement und die positive Wirkung von Katar 2022 für die kommende Ausgabe anhalten werden.

„Diese FIFA Fussball-Weltmeisterschaft, die in 20 Tagen beginnt, wird definitiv die grösste und grossartigste sein. Wir müssen die FIFA-Fussball-Weltmeisterschaft nicht erst grossartig machen, denn sie war es schon immer“, sagte er.

„Diese wird grossartig sein, weil 48 Länder, also ein Viertel der Welt, teilnehmen, weil sie 16 Gastgeberstädte in drei fantastischen Gastländern umfasst, weil in 39 Tagen 104 Spiele auf höchstem Niveau ausgetragen werden, weil sieben Millionen Menschen in den Stadien sein werden, weil 20, 30, 40 Millionen Menschen in die Vereinigten Staaten, nach Kanada und Mexiko reisen werden, um die (FIFA) Fussball-Weltmeisterschaft zu geniessen.

„Die Welt wird den Atem anhalten, und die Augen der Welt werden auf Nordamerika gerichtet sein.“