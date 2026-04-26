FIFA-Präsident Gianni Infantino hält Rede bei Absolventenfeier des Miami Dade College

Abgänger der Hochschuleinrichtung erhalten Glückwünsche vom Chef des Weltverbands

Infantino ermuntert die Absolventen zu harter Arbeit, Durchhaltevermögen und positiver Lebenseinstellung

„Ihr seid das perfekte Beispiel dafür, wie unsere Welt sein sollte: Eine geeinte, friedliche und von Freude und Leidenschaft geprägte Welt“, so Infantino

FIFA-Präsident Gianni Infantino durfte eine Rede bei der Absolventenfeier des Miami Dade College halten, das eine intensive Partnerschaft mit dem Weltverband unterhält. Diese Institution ist eine der internationalsten Hochschulen in den USA. Die diesjährigen Abgänger kommen aus 116 Nationen und sprechen 23 verschiedene Muttersprachen. Laut Infantino sei die globale Struktur seiner Organisation mit dem multinationalen Charakter der Hochschuleinrichtung vergleichbar.

„Die FIFA hat mit 211 Ländern sogar mehr Mitglieder als die Vereinten Nationen – und hier bei euch am Miami Dade College kann ich eine ähnliche Geschlossenheit spüren. Wir bringen die ganze Welt zusammen. Also die FIFA, das Miami Dade College und der Fussball“, sagte er. „Ihr seid das perfekte Beispiel dafür, wie unsere Welt sein sollte: Eine geeinte, friedliche und von Freude und Leidenschaft geprägte Welt“. Mit dieser Rede reihte sich der FIFA-Präsident in die Riege namhafter Persönlichkeiten ein, die bereits bei Absolventenfeiern des Miami Dade College zu Gast waren, darunter die ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, Bill Clinton und George W. Bush.

Im Rahmen der Veranstaltung, die im LoanDepot Park, der Heimat des Major-League-Baseball-Teams Miami Marlins, stattfand, forderte Infantino die Absolventen des Jahrgangs 2026 auf, ihre Träume zu verfolgen. Sie gehören zu einer Gruppe von insgesamt 15.342 Studierenden, die in diesem Jahr ihren Abschluss erhielten. „Meine Botschaft an euch ist ganz klar: Arbeitet immer hart“, sagte er. „Lasst euch nicht unterkriegen, bleibt immer positiv, seid ehrlich, helft anderen und seid glücklich. Wir haben allen Grund zur Freude, denn endlich ist es wieder soweit. Die WM steht vor der Tür, und man kann sie nur alle vier Jahre gewinnen. Doch ihr seid heute schon Gewinner, und ab sofort könnt ihr jeden Tag erfolgreich sein, indem ihr euch engagiert, aktiv seid und jedem Mädchen, jedem Jungen, jeder Frau und jedem Mann ein Lächeln schenkt." "Auch hinter euch stehen jede Menge Leute, die an euch glauben, die stolz auf euch sind und euch lieben.“

Das Miami Dade College ist bekannt dafür, Bildungs- und Karrieremöglichkeiten für Einwandererfamilien zu bieten, und Infantino, dessen Eltern aus Italien in die Schweiz gezogen waren, sagte den Absolventen, dass sie sich von seiner eigenen Entschlossenheit, Rückschläge nicht hinzunehmen, inspirieren lassen könnten. Der FIFA-Präsident sprach davon, dass er sich sowohl bei der UEFA als auch bei der FIFA beworben und zu Beginn seiner Karriere mehrere Absagen erhalten habe, bevor er schliesslich bis an die Spitze beider Organisationen aufsteigen konnte. „Meine Eltern, die einfache Arbeiter waren, sagten mir, dass ich stets hart arbeiten, niemals aufgeben und immer positiv bleiben solle. Wenn man das tut, kann man alles erreichen, was man sich im Leben wünscht“, sagte er. „Wirklich alles. Man kann zwar keine Ansprüche stellen, aber man kann alles erreichen. Das ist möglich, wenn man an sich glaubt, wenn man seine Träume verfolgt und natürlich – da wiederhole ich mich gern – wenn man hart arbeitet, wenn man sich nicht unterkriegen lässt, und wenn man immer, also wirklich immer positiv bleibt.“