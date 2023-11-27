FIFA-Präsident Gianni Infantino mit „Titan of Freedom Award“ ausgezeichnet

Auszeichnung vom Adam Smith Center for Economic Freedom an der Florida International University

Gianni Infantino: „Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft wird die Welt vereinen, und bei Freiheit geht es auch um Verbundenheit“

Infantino für „die Schaffung neuer Möglichkeiten, die steigende Beteiligung und das Zusammenführen von Milliarden Menschen“ geehrt

FIFA-Präsident Gianni Infantino wurde vom prestigeträchtigen Adam Smith Center for Economic Freedom in Miami (USA) mit dem „Titan of Freedom Award“ ausgezeichnet.

Infantino erhielt die Auszeichnung in Anerkennung seines Engagements an der Spitze des Weltfussballverbands, den er während seiner 10-jährigen Amtszeit in eine angesehene internationale Organisation verwandelt hat.

Der FIFA-Präsident hat „die beliebteste Sportart der Welt in jeden Winkel der Welt gebracht, neue Möglichkeiten geschaffen, die Beteiligung gesteigert und Milliarden Menschen unter dem Dach des Fussballs zusammengeführt“, erklärte die Moderatorin Pamela Silva bei der feierlichen Preisverleihung am Samstag, 16. Mai.

Nachdem er die Auszeichnung entgegengenommen hatte, entgegnete der FIFA-Präsident: „Es ist eine unglaubliche Ehre, heute Abend hier an der Florida International University diese fantastische Auszeichnung des Adam Smith Center for Economic Freedom entgegenzunehmen. Freiheit ist, wie Sie alle wissen, ungemein wichtig. Das gilt insbesondere in der heutigen Welt.“

„In gut drei Wochen beginnt die grösste Sportveranstaltung, die gleichzeitig auch das grösste gesellschaftliche und kulturelle Event ist, in Mexiko, Kanada und den USA“, fuhr er unter tosendem Applaus fort. „Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft wird die Welt vereinen, und bei Freiheit geht es auch um Verbundenheit, um das Zusammenkommen. Unsere Welt braucht gerade jetzt Gründe, um zusammenzukommen, sich gemeinsam zu freuen und glücklich zu sein.“

Zu den weiteren Preisträgern gehörten der Präsident der Dominikanischen Republik, Luis Abinader, die Unternehmerin und Philanthropin Maris Franca Llorens-Antognoli, der mexikanische Fernsehmoderator Enrique Acevedo, der kubanische Singer-Songwriter Yotuel Romero, der spanische Unternehmer Antonio Huertas und der US-Senator Bernie Moreno.

Vor den versammelten Gästen der feierlichen Preisverleihung „Champion of Freedom Dinner & Celebration“ erklärte Infantino, die anstehende FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, die am 11. Juni in Mexiko-Stadt beginnt, werde die Welt durch den Fussball vereinen und die Fussballlandschaft in Nordamerika verändern. Gastgeber des 48 Teilnehmer umfassenden Turniers sind ausser Mexiko auch Kanada und die USA.

„Ich weiss, dass der 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten von Amerika ansteht, einem Land, das bislang noch nie erobert wurde“, sagte er. „Dies ist eine offizielle Warnung, denn es steht wohl die erste Eroberung seit 250 Jahren an. Sie werden ab dem 11. Juni vom Fussball erobert werden, von Glück und Freude – von der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft!“