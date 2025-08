Präsident des Fussballverbands von Namibia umreisst im Gespräch mit dem FIFA-Präsidenten seine Strategie

Der kürzlich gewählte Präsident des Fussballverbands von Namibia (NFA), Robert Shimooshili, hat in Gesprächen mit FIFA-Präsident Gianni Infantino seine Pläne zur Neugestaltung des schönsten aller Spiele in dem afrikanischen Land umrissen.

Das Männer-Nationalteam des Landes steht nach der erfolgreichen Qualifikation vor der insgesamt vierten Teilnahme am CAF Afrikanischen Nationen-Pokal. 2023 ist das Land zum zweiten Mal bei den letzten drei Austragungen dabei.

Im Gespräch mit FIFA-Präsident Infantino in Abidjan (Elfenbeinküste), wo der CAF Afrikanische Nationen-Pokal 2023 stattfindet, führte Präsident Shimooshili aus, wie er die Entwicklung vorantreiben will, um damit anhaltendes Wachstum und dauerhaften Erfolg des Fussballs zu erreichen.

„Ich habe mich sehr über das Treffen mit Robert Shimooshili, dem Präsidenten des Fussballverbands von Namibia, gefreut. Ich bin von seinen Plänen für den Fussball in Namibia sehr beeindruckt. Er hat ganz offensichtlich die Energie und die Vision, den Fussball im Land in die richtige Richtung zu bewegen“, so der FIFA-Präsident.