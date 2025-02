Präsident Infantino lobt bei Besuch in Knoxville bahnbrechende Innovation bei Spielfeldern

„Die Qualität der Spielfelder ist für diese beiden fantastischen Wettbewerbe in Städten mit unterschiedlichen Bedingungen von entscheidender Bedeutung: Einige liegen auf Meereshöhe, andere in den Bergen, wieder andere sind überdacht. Deshalb wollen wir sicherstellen, dass die Spielfeldqualität für alle Teams in allen Städten gleich ist“, so Infantino vor den versammelten Medienvertretern. „Die Rasenqualität war für mich schon immer von entscheidender Bedeutung“, fuhr der FIFA-Präsident fort. „Unsere FIFA-interne Arbeitsgruppe sucht immer nach Möglichkeiten, Dinge zu verbessern, insbesondere bei einem Turnier, das einen Monat (oder anderthalb Monate) dauert und in verschiedenen Städten ausgetragen wird. Unser Team hat weltweit nach den besten Leuten gesucht, die uns helfen können. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass wir mit Alan Ferguson [FIFA Senior Pitch Management Manager] zusammen etwas auf die Beine gestellt haben, bei dem zwar die (FIFA) Fussball-WM und die (FIFA) Klub-WM im Mittelpunkt stehen, von dem aber die ganze Welt profitieren wird.“

Bei der Besichtigung der Anlage wurde Infantino von Carlos Cordeiro, Senior Advisor, von Manolo Zubiria, Chief Tournament Officer USA für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, von Romy Gai, Chief Business Officer, sowie von Ferguson begleitet. Er lobte die Arbeit der University of Tennessee unter der Leitung des branchenführenden Dr. John Sorochan, einem renommierten Professor für Rasenwissenschaft und -management, und dankte UT System President Randy Boyd, UT Knoxville Provost John Zomchick und UT Institute of Agriculture Senior Vice Chancellor and Vice President Keith Carver für ihre Unterstützung bei der Umsetzung des Projekts. „Der Fokus liegt auf Beständigkeit und Einheitlichkeit“, fügte Dr. Sorochan hinzu. „Die 104 Spiele finden in 16 Stadien statt, von denen fünf überdacht sind. Viele dieser Standorte befinden sich in verschiedenen Ländern, in unterschiedlichen Höhenlagen und weisen zwei verschiedenartige Rasentypen auf – trotzdem soll das Spielerlebnis gleich bleiben. Wenn also ein Akteur in Miami spielt und dann nach Mexiko-Stadt oder Vancouver reist, soll er nicht das Gefühl haben, dass sich der Bodenbelag verändert. Gleiches gilt für die Art und Weise, wie der Ball sich darauf verhält. Das war von Anfang an meine Vision und mein Ziel. „Hier hat die FIFA hervorragende Arbeit geleistet, indem sie in die Forschung investiert und sich auf evidenzbasierte Daten gestützt hat, um den bestmöglichen Rasen zu erhalten.“