Präsident des Portugiesischen Fussballverbands zu Gianni Infantino: „Sie können für die FIFA-Weltmeisterschaft 2030 auf uns zählen“

Als ehemaliger FIFA-Schiedsrichter mit einer herausragenden Karriere wurde Herr Proença im Mai 2025 gewählt und traf den FIFA-Präsidenten zum ersten Mal am Rande des FIFA Football Executive Summit in Miami, Vereinigte Staaten.

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2030™ wird gemeinsam von Portugal, Marokko und Spanien ausgerichtet – beginnend mit drei Jubiläumsspielen in Argentinien, Paraguay und Uruguay – nachdem der ausserordentliche FIFA-Kongress am 11. Dezember 2024 die Gastgeber per Akklamation bestimmt hat.

Proença war 15 Spielzeiten lang Schiedsrichter in der portugiesischen Primeira Liga und leitete Spiele bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2014™ sowie der UEFA EURO 2012, bei der er das Finale zwischen Spanien und Italien pfiff. Im selben Jahr leitete er zudem das Finale der UEFA Champions League zwischen dem FC Chelsea und dem FC Bayern München. Nach dem Ende seiner Schiedsrichterlaufbahn im Jahr 2015 schlug er eine Funktionärskarriere ein und stand bis 2023 an der Spitze der portugiesischen Profiliga.

Der portugiesische Fussball erlebt derzeit eine goldene Ära: Die Herren-Nationalmannschaft gewann die UEFA EURO 2016 sowie die UEFA Nations League in den Jahren 2019 und 2025, während die Frauen-Nationalmannschaft 2023 erstmals an der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ teilnahm. Anlässlich des 110-jährigen Bestehens des portugiesischen Fussballverbands (FPF) besuchte FIFA-Generalsekretär Mattias Gräfström Anfang dieses Jahres die Organisation und würdigte ihren „Einfluss auf die internationale Fussballbühne im Laufe der Jahre“.

Fördermittel aus dem FIFA-Forward-Programm wurden verwendet, um das Nationalmannschaftszentrum Cidade do Futebol zu modernisieren und die Arena Portugal zu errichten – eine Indoor-Einrichtung, die hauptsächlich für Futsal genutzt wird. „Der portugiesische Fussball hat in den vergangenen Jahren einen enormen Aufschwung erlebt, und die Entwicklungen in der Cidade do Futebol stimmen mich zuversichtlich und begeistern mich – insbesondere, weil sie der portugiesischen Frauen-Nationalmannschaft besonders zugutekommen“, sagte Herr Infantino. „Ich bin überzeugt, dass dieser positive Trend unter Präsident Proença anhalten wird, und freue mich darauf, die Früchte seiner Arbeit auf und neben dem Spielfeld zu sehen.“