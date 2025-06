Gianni Infantino sichert FIFA-Unterstützung für den Wiederaufstieg des pakistanischen Fussballs zu

Treffen beim FIFA-Fussballgipfel 2025 in Miami, USA abgehalten

Die Pakistan Football Federation verabschiedete im Februar 2025 eine neue Satzung und hielt im Mai 2025 ihre erste Präsidentschaftswahl seit sechs Jahren ab

Die Nationalmannschaften Pakistans erzielen historische Fortschritte in der Qualifikation für die FIFA-Weltmeisterschaft™ und die FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft™, mit weiteren wettbewerbsfähigen Chancen in Aussicht

Die Pakistanische Fussballföderation (PFF) machte einen wichtigen Schritt zu ihrer Wiedereingliederung in die FIFA-Familie, als der neu gewählte PFF-Präsident Syed Mohsen Gilani beim FIFA-Fussballgipfel 2025 erstmals den FIFA-Präsidenten Gianni Infantino traf.

„Ich habe mich sehr gefreut, den neuen Präsidenten der Pakistanischen Fussballföderation, Syed Mohsen Gilani, in Miami zu treffen, um seine Pläne zur Entwicklung des Fussballs zu verstehen und wie die FIFA den Sport in seinem Land weiterhin unterstützen kann“, sagte Herr Infantino zu den Gesprächen, die am Rande der laufenden FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ stattfanden.

Herr Gilani ist erst seit wenigen Wochen im Amt, nachdem er Ende Mai 2025 gewählt wurde. Es war die erste Präsidentschaftswahl der PFF seit 2015. Vorausgegangen war die Ernennung eines Normalisierungsausschusses im Jahr 2019 sowie die Genehmigung einer neuen Satzung im vergangenen Februar.

„Wir sind ein Verband, der einige turbulente Jahre durchlebt hat. Wir hatten lange keine Wahl, aber jetzt sind wir hier, um gemeinsam mit der FIFA den Fussball aufzubauen“, sagte Herr Gilani und fügte hinzu, dass sein Treffen mit dem FIFA-Präsidenten „wirklich gut war“. „Wir haben an einigen vorrangigen Bereichen für den pakistanischen Fussball in der Zukunft gearbeitet.“

Erste Anzeichen von Wachstum sind bereits erkennbar. Die pakistanische Herren-Nationalmannschaft gewann im Oktober 2023 zum ersten Mal in ihrer Geschichte ein Qualifikationsspiel für die FIFA-Weltmeisterschaft und besiegte dabei Kambodscha mit 1:0 in Islamabad. Dank dieses Sieges sind sie weiterhin im Rennen um einen Platz im AFC Asian Cup 2027. Bemerkenswert ist, dass die Frauenmannschaft erstmals sowohl an der Qualifikation für FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ als auch für den AFC Women’s Asian Cup teilnehmen wird. Ihr Qualifikationsdebüt geben sie am 29. Juni gegen Chinese Taipei.

Herr Infantino wünscht sich, dass Pakistan noch mehr Wettbewerbsmöglichkeiten erhält.

„Wir sprachen wichtige Themen an, wie die Entwicklung des Frauenfussballs und die mögliche Teilnahme der Männer-Nationalmannschaft an der FIFA-Serie im nächsten Jahr“, sagte der FIFA-Präsident.

In diesem Monat wurde die PFF offiziell eingeladen, am FIFA-Programm „Football for Schools“ teilzunehmen.

Obwohl er seine aktuelle Position erst kürzlich übernommen hat, ist Herr Gilani in der Fussballführung und bei der FIFA kein Unbekannter. Der Präsident der PFF ist Absolvent des FIFA Masters, das vom International Centre for Sports Studies (CIES) organisiert wird, und erwarb 2003 seinen Internationalen Master in Management, Sportrecht und Sportwissenschaften. Er hat im Bereich Fussballfinanzen gearbeitet, zu mehreren FIFA-Berichten und Studien beigetragen, war Mitglied des Vorstands der FIFA Master Alumni Association und fungierte als Vizepräsident des schwedischen Frauenclubs Umeå IK.

„Präsident Gilani bringt umfangreiche Erfahrung und fundiertes Know-how im Fussballmanagement mit, und ich freue mich darauf, unter seiner Führung positive Entwicklungen auf dem Spielfeld zu sehen“, sagte Herr Infantino. „Es war mir ausserdem eine grosse Freude, einen besonderen Schal als Geschenk zu erhalten. Ich dankte der Pakistanischen Fussballföderation und versicherte ihnen die Unterstützung von FIFA für ihre Fussballprojekte.“

Das dem FIFA-Präsidenten überreichte Halstuch wird ajrak genannt und wurde von Herrn Gilani als ein uraltes „Ehrenzeichen“ beschrieben.