Präsident des Fussballverbands von Osttimor bespricht neues Stadion mit Gianni Infantino

Nilton Gusmão wurde im Januar 2025 zum Präsidenten des Fussballverbands von Osttimor gewählt

Neues Stadion wäre „tolle Neuigkeiten“ für das Land, so Gusmão

Osttimor gründet erstmals eine Frauenliga

Osttimors Bedarf an einem Stadion für die Spiele seiner Nationalmannschaft stand im Mittelpunkt der Gespräche zwischen FIFA-Präsident Gianni Infantino und dem Präsidenten des nationalen Fussballverbands anlässlich des FIFA-Fussballgipfels 2025 in Miami, USA.

Nilton Gusmão, der im Januar 2025 zum Präsidenten des Fussballverbands von Osttimor (FFTL) gewählt wurde, äusserte die Hoffnung, dass Gelder aus dem FIFA-Forward-Programm für den Bau des neuen Stadions in der Hauptstadt Dili verwendet werden können.

Gleichzeitig arbeitet die FIFA mit der FFTL an zwei laufenden Forward-Projekten. Das erste Projekt umfasst die Installation von Kunstrasenplätzen und Flutlichtanlagen im FFTL Technical Centre mit einem Gesamtprojektwert von 1,85 Millionen US-Dollar. Dazu gehören der Bau eines Kunstrasenplatzes in voller Größe, zwei Minispielfelder und Flutlichtanlagen mit unterschiedlicher Lichtintensität. Nach seiner Fertigstellung wird das Projekt in der gesamten Fussballgemeinschaft von Osttimor umgesetzt, einschließlich der heimischen Liga, der Nationalmannschaften, der Breitensportprogramme und anderer Fussballaktivitäten.

Das zweite Projekt betrifft den Bau einer Mini-Tribüne und der dazugehörigen Einrichtungen zur Ergänzung der Spielfelder.

Erst kürzlich hat die Männer-Nationalmannschaft von Osttimor ihre Spiele in Thailand und Indonesien ausgetragen, da das Land über keine geeigneten Spielstätten für internationalen Fussball verfügt. Ihr letztes Spiel, ein Qualifikationsspiel für die AFC Fussball-Asienmeisterschaft 2027 gegen die Malediven, bestritt sie am 10. Juni 2025 in Darwin, Australien.

„Dieses Treffen ist äusserst wichtig für den FFTL. Wir haben über die Unterstützung der FIFA im Rahmen des FIFA-Forward-Programms gesprochen, da wir über ein eigenes Stadion in Dili nachdenken. Der Präsident hat zugesagt, dem FFTL beim Bau dieses Stadions gemeinsam mit unserer Regierung zu helfen“, erklärte Gusmão.

„Das sind tolle Neuigkeiten für alle in Osttimor. Ich hoffe, dass wir dieses Stadion so schnell wie möglich in unserem Land errichten können. Das war das Hauptthema der Gespräche mit dem Präsidenten, und es war ein sehr bedeutsames Treffen.“

„Ich habe mich sehr gefreut, den neu gewählten Präsidenten des FFTL, Nilton Gusmão, in Miami begrüssen zu dürfen, um eine Reihe von Themen zu besprechen. Unser Fokus lag dabei vor allem auf der Fussballinfrastruktur und der Möglichkeit, mithilfe von FIFA-Forward-Mitteln ein neues Stadion zu bauen“, liess Infantino verlauten.