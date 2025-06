Gianni Infantino beeindruckt von Weitsicht des Präsidenten des Fussballverbands von Nordmazedonien

FIFA-Präsident Gianni Infantino äusserte sich im Anschluss an eine Zusammenkunft mit Masar Omeragić, dem Präsidenten des Fussballverbands von Nordmazedonien (FFM), am Rande der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ in Miami (USA) positiv über die Zukunft des nordmazedonischen Fussballs.

„Ich habe mich sehr über die Möglichkeit gefreut, mit dem Präsidenten des Fussballverbands von Nordmazedonien über Fussball zu sprechen. Hier in Miami hatten wir zum ersten Mal Gelegenheit zu einem persönlichen Treffen, und ich war beeindruckt von Herrn Omeragićs visionärem Blick auf den Fussball in seinem Land“, so Infantino. Nordmazedonien eröffnete sein Trainingszentrum FFM, später nach dem ehemaligen Torhüter des Landes umbenannt in Petar-Miloševski-Trainingszentrum, im Jahr 2014. Jetzt wird über das Talentförderprogramm ein ganzjähriges Programm zu Ernährung und Achtsamkeit unterstützt, geleitet vom Arzt der Akademie, und eine differenziertere Auswahl junger Talente für die Akademie. „Ich habe aktuelle Informationen dazu bekommen, wie FIFA-Forward die Entwicklung unterstützt und im Gespräch erfahren, wie wir die Fussballinfrastruktur verbessern können. Ausserdem haben wir über Massnahmen zur Nachwuchsförderung und Kinderfussballprojekte gesprochen“, so der FIFA-Präsident weiter. „Ich weiss, dass das FIFA-Talentförderprogramm dem Fussballverband von Nordmazedonien bereits zu beträchtlichen Fortschritten verholfen hat, insbesondere bei der Talentsichtung. Wenn diese jungen Elitespieler nun an der FFM-Akademie mit den besten Trainern des Landes arbeiten, werden sie sicher in Zukunft Einfluss auf der kontinentalen und der Weltbühne haben.“