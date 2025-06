Neu gewählter Präsident des Fussballverbands von Curaçao spricht mit Gianni Infantino über Förderung des Fussballs

Spieler und Fans oberste Priorität, so Martina

Curaçao in der dritten Runde der Concacaf-Qualifikation zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™

FIFA-Präsident Gianni Infantino traf sich in Miami (Florida) mit dem neu gewählten Präsidenten des Fussballverbands von Curaçao, Gilbert Martina, um über die Entwicklung des Fussballs auf der Karibikinsel zu sprechen. Auch Curaçaos beeindruckende Leistung in der Vorrunde der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ war Gegenstand der Gespräche. Folglich möchte Gianni Infantino eines der nächsten Qualifikationsspiele Curaçaos besuchen.

Martina, der im April 2025 zum Verbandspräsidenten gewählt wurde, betonte, dass er sich voll in den Dienst der Spieler und Fans stellen werde: „Der Verdienst für alles, was wir tun und organisieren, gebührt den Spielern auf dem Platz und den Fans in den Stadien. Es geht weder um den Verband und seine Vorstandsmitglieder noch um den Präsidenten. Unsere Aufgabe ist es, beste Bedingungen für die Spieler und Zuschauer zu schaffen.“