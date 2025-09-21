FIFA-Präsident Gianni Infantino gratuliert Tunesien zur Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™

Treffen mit dem Präsidenten des tunesischen Fussballverbands (FTF) Moez Nasri findet in Rabat, Marokko, statt

Infantino gratuliert Tunesien für die Qualifikation zur FIFA-Endrunde

FIFA-Präsident sichert dem FTF auch weiterhin eine enge Zusammenarbeit zu, um den Fussball in der Basis weiterhin zu stärken

Nach einem Treffen mit dem Präsidenten des tunesischen Fussballverbands (FTF), Moez Nasri, in Rabat, Marokko, gratulierte FIFA‑Präsident Gianni Infantino Tunesien zur Qualifikation für die FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft 2026™ und sicherte den nationalen Verbänden und Behörden weiterhin eine enge Zusammenarbeit zu.

Tunesien sicherte sich mit zwei Siegen in Folge die Teilnahme an der FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft 2026™ in Kanada, Mexiko und den USA. Die Mannschaft gewann vor heimischen Publikum gegen Liberia und auswärts gegen Äquatorialguinea Anfang September und schloss damit Gruppe H des afrikanischen Qualifikationsturniers mit sieben Siegen aus acht Partien als Erster ab. Der Erfolg brachte Tunesien die dritte Teilnahme in Folge an einer FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft™; insgesamt wird dies die siebte Endrunden‑Teilnahme der Nordafrikaner sein.

Auch im Jugendbereich gibt es allen Grund zum Jubeln, denn Tunesien sicherte sich auch die Teilnahme an der FIFA U‑17‑Weltmeisterschaft Katar 2025™.

„In Rabat hatte ich das Vergnügen, den Präsidenten des tunesischen Fussballverbands, Moez Nasri, zu treffen und mich mit ihm über den tunesischen Fussball auszutauschen. Dabei sprachen wir darüber, wie die Basisförderung weiterentwickelt werden kann, um den Aufwärtstrend des tunesischen Fussballs auch in Zukunft zu unterstützen“, sagte Infantino.

„Nach unserem letzten Treffen im März haben sich die Herrenmannschaften für die FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft 2026™ und für die diesjährige FIFA U‑17‑Weltmeisterschaft Katar 2025™ qualifiziert und damit nicht nur unsere erfolgreiche Zusammenarbeit untermauert, sondern auch die hervorragende Arbeit des tunesischen Fussballverbands dank der Unterstützung durch FIFA‑Forward‑Fördermittel bestätigt.

Ich beglückwünschte Präsident Moez Nasri zu den jüngsten Erfolgen und sicherte ihm weiterhin eine enge Zusammenarbeit zu.“

Im Januar 2025 wurde Nasri zum Präsidenten des FTF gewählt. Im März 2025 traf er am Rande des 14. ausserordentlichen CAF‑Kongresses in Kairo, Ägypten, mit Gianni Infantino zu Gesprächen zusammen.

Tunesien trat im Rahmen des 32. ordentlichen FIFA‑Kongresses in Rom, Italien, der FIFA bei und ist damit seit dem 22. August 1960 Mitglied beim Weltfussballverband. Seither blicken die Verbände auf eine lange, partnerschaftliche Zusammenarbeit zurück, mit dem Ziel, die Standards des Fussballs sowohl in der Basis als auch auf professionellem Niveau kontinuierlich anzuheben.